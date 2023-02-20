台南水情不佳蓮潭公園滯洪池乾涸 清出400條魚屍

台南水情不佳，位於善化區的蓮潭公園滯洪池逐漸乾涸，已可見池底，原有優美水景消失，魚群也無法生存，市府工務局今天派人前往清出約400條魚屍，解決環境飄臭味問題。

位於善化區蓮潭里的蓮潭公園面積約5.5公頃，公園內配合南科特定區規劃設有面積約2.2公頃的滯洪池，豐水期時可見優美水景，常有野鳥棲息，公園四周的社區吸引不少南科園區工程師置產居住，面對公園第一排的透天式建物原擁有絕佳視野，但近日池中魚群因缺水死亡，反而受到異味飄散困擾。

有附近居民告訴中央社記者，往年3月通常滯洪池還會有一點水，但近幾年台南出現2次較嚴重旱象，都是提早在2月就乾涸見底，只能期待天降甘霖，讓公園美景再現。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，今天上午派工前往現場清理，發現吳郭魚、泰國鯉魚及鯽魚等魚種，魚屍概估數量約400條，完成清除作業後，還給地方民眾清淨環境及公園休憩空間。