快訊

東港「昇豐128號」鮪釣漁船太平洋公海失聯 各方搜救中

北市衛生局長終於找到人 懸缺近2個月由「他」接任

玉山金股利出爐「現金殖利率不到1％」 啟動160億元現增案

台南水情不佳蓮潭公園滯洪池乾涸 清出400條魚屍

中央社／ 台南20日電

台南水情不佳，位於善化區的蓮潭公園滯洪池逐漸乾涸，已可見池底，原有優美水景消失，魚群也無法生存，市府工務局今天派人前往清出約400條魚屍，解決環境飄臭味問題。

位於善化區蓮潭里的蓮潭公園面積約5.5公頃，公園內配合南科特定區規劃設有面積約2.2公頃的滯洪池，豐水期時可見優美水景，常有野鳥棲息，公園四周的社區吸引不少南科園區工程師置產居住，面對公園第一排的透天式建物原擁有絕佳視野，但近日池中魚群因缺水死亡，反而受到異味飄散困擾。

有附近居民告訴中央社記者，往年3月通常滯洪池還會有一點水，但近幾年台南出現2次較嚴重旱象，都是提早在2月就乾涸見底，只能期待天降甘霖，讓公園美景再現。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，今天上午派工前往現場清理，發現吳郭魚、泰國鯉魚及鯽魚等魚種，魚屍概估數量約400條，完成清除作業後，還給地方民眾清淨環境及公園休憩空間。

台南 滯洪池 南科

延伸閱讀

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

高雄蓮潭燈會今晚落幕 美日韓姊妹市訪賓拍不停

陳椒華控滯洪池興建動保園區 南市府：非天然滯洪池或濕地

高雄蓮潭燈會玩法多 實境闖關、古裝租借和兒童遊戲場

相關新聞

大龍蝦只送不賣！雲林捐250cc血就送一隻鮮活大龍蝦

今年初起全台捐血中心陸續傳出「血荒」，平均庫存約只剩2至3天，各地祭出禮品發動捐血，雲林縣一家長照機構昨天更大手筆「捐血...

台南182線噪音與車禍多 環保局出招防制

台南市龍崎區182線因重機車友拍追焦照頻傳車禍，噪音也擾民，環保局表示，將增加聯合稽查場次、安裝固定式聲音照相，24小時...

栽種面積全台之冠 台南學甲今年要辦高粱節

全台高粱栽種面積最大在台南學甲；台南市學甲區高粱今年將擴增近800公頃，較去年440公頃大幅增加，居全台之冠，為推廣在地...

少一個車道！西螺外環道重新畫線惹民怨 公所說話了

雲林縣西螺鎮福來路馬路重新畫線，由兩線道縮減為一汽車道、一機車道，在機車道和人行道中間留下比車道還寬的路肩，引起地方民眾...

台南市區這兩塊大面積土地要開發了 文化局將辦招商

台南市文化局代管的兩塊國有土地，最近都將展開招商，包括水交社文化園區對面、眷改最後的3公頃精華保留地，將以設定地上權70...

上街頭向巿民報告 南市議員李宗霖4年任內要辦1千場宣講

台灣基進台南市議員李宗霖今天走到街頭，向市民報告市政，兌現過去對市民的承諾。他說，接下來的4年，要完成1000場路口及社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦