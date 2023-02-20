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歷史建築舊嘉義市公所修復開工 活化再利用

中央社／ 嘉義市20日電

嘉義市公所7年前登錄為歷史建築，嘉義市府今天舉行修復再利用工程開工祈福典禮，預計113年底前完工，工程總經費1.9億元，將以OT（興建-移轉）方式委外營運經營活化再利用。

嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠及多名市議員今天參與開工祈福典禮；眾人盼工程如期如質完成，打造舊嘉義市公所成為城市新亮點，繼續發光。

黃敏惠致詞時表示，舊嘉義市公所陪伴市民走過70個寒暑，見證嘉義市恢復省轄市的歷史行政沿革，也承載了城市歷史記憶，現在透過修復，梳理文化歷史再展風華。

嘉義市財政稅務局指出，舊市公所從嘉義市公所到嘉義市政府，從嘉義市民代表會到嘉義市議會，建築本體歷經多次增建，形成現在的3層樓樣貌。

民國86、87年間嘉市府辦公地點搬遷至中山路，舊嘉義市公所功成身退，並於民國105年公告登錄指定舊嘉義市公所為歷史建築。

嘉義市財稅局說，舊嘉義市公所修復工程會保留2樓的市長室、議長室，其他1、2樓用途，會朝商業區用途，以OT（興建-移轉）方式委外營運進行活化再利用。

至於3樓是嘉市創新設計中心，將汰換鐵皮屋架為木質屋架，突顯嘉義木都元素，另外將改善建築因年久而漏雨問題，並於增建無障礙電梯、廁所，便利全民、全齡使用。

舊嘉義市公所修復工程預計在113年底前完工，工程總經費新台幣1.9億元，由市府分3年編列預算辦理。

嘉義 歷史建築

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