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台南市區這兩塊大面積土地要開發了 文化局將辦招商

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市水交社重畫區最後一塊精華保留地，將由市府與軍方合作招商。圖／文化局提供
台南市水交社重畫區最後一塊精華保留地，將由市府與軍方合作招商。圖／文化局提供

台南市文化局代管的兩塊國有土地，最近都將展開招商，包括水交社文化園區對面、眷改最後的3公頃精華保留地，將以設定地上權70年的方式，引進飯店或商場；而從2017年就積極展開招商的安南區天馬電台33公頃土地，目前也有廠商表達投資意願，地方上則表示樂觀其成。

水交社在地里長明德里陳瑞華表示，水交社原有軍方土地大部分都已出售，只剩下這塊，目前做為綠地，但水交社開發以來，附近商業設施較少，未來如果能夠引進大型賣場，可讓居民生活更便利；而天馬電台附近居民則表示，從電台遷移後，就一直期待這麼大塊的土地能開發，可惜等待多年都落空，希望這一次能招商順利。

水交社眷村重畫開發後，目前土地大多已出售，而位在水交社文化園區對面的空地，位處水交社路與新興東路間，地段相當精華，屬於商業區，早期曾一度標售，因為價格太高，未能順利標出，目前500坪以上國有地都不能出售，因此改採地上權設定方式處理。

文化局表示，這塊土地命名為「志開未來園區」，包括南區水交社段72、72-1、72-2地號等3筆眷改土地，總面積1萬1267坪，將與土地所有單位國防部政治作戰局合作，以設定地上權方式辦理公開招商，依土地價值估算，投資金額上看84億8200元，為了讓開發過程公開透明，並成立透明專區，過程公開。

文化局表示，志開園區除了對面就是水交社文化園區外，附近還有體育園區，希望開發單位能結合地方的特色，共同開發，同時需回饋地方1500坪的藝文展演空間，可發展商場或飯店等，帶動地方繁榮。預計2月24日舉辦招商說明會，目前已有多家業者表達興趣，預計下半年正式招商。

台南另一處受到關注的開發案，為安南區本田路三段的天馬電店，在2013年拆除天線、停止放送後，由文化局代管國有土地，原本導演魏德聖有意接手，但後來未果，之後又傳出明華園歌仔戲團想進駐，文化局特別為明華園舉辦兩次甄審會議，但因為面積過大，最終仍破局。

文化局表示，天馬電台原為機關用地，2019年變更為創意文化專用地，原本有意再辦招商，後來遭遇疫情，最近再度展開招商行動，目前已有一家廠商表達意願，希望能開發為文創基地，引進文創大街、AR、VR體驗等，將與國有財產署合作採BOT方式開發，辦理後續招商工作，投資金額為30億元。

台南市安南區天馬電台在2013年遷移後，後續開發持續卡關。本報資料照片
台南市安南區天馬電台在2013年遷移後，後續開發持續卡關。本報資料照片
台南市水交社重畫區最後一塊精華保留地，將由市府與軍方合作招商。圖／文化局提供
台南市水交社重畫區最後一塊精華保留地，將由市府與軍方合作招商。圖／文化局提供

文化局 地上權

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