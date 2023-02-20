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大龍蝦只送不賣！雲林捐250cc血就送一隻鮮活大龍蝦

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，鼓勵民眾捐血送愛心。記者蔡維斌／翻攝
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，鼓勵民眾捐血送愛心。記者蔡維斌／翻攝

今年初起全台捐血中心陸續傳出「血荒」，平均庫存約只剩2至3天，各地祭出禮品發動捐血，雲林縣一家長照機構昨天更大手筆「捐血送龍蝦」，只要捐250cc血就送一隻鮮活大龍蝦，許多人一口氣捐500cc帶回兩隻活跳龍蝦，為全家加菜，吸引民眾參加，有的甚至從台中、彰化遠道來捐血。

各地缺血嚴重，以雲林捐血中心到1月份總庫存只剩3.6天，O型只剩2.6天、B型3.8天、A型4.6天、AB型5.8天，有部分醫院因血荒也調整用血限制。台中捐血中心護理師陳修戎指出，目前血量不足各地庫存都只維持在3天左右，尤其到周5進入庫存低點，只剩2至3天，尤其O型血最缺，希望大家不要認為「不差我一個」，踴躍挽袖捐愛。

雲林虎尾承鑫長照機構為發動捐血，結合白沙屯媽祖志工協會昨天下午在虎尾夜市舉辦一場「捐血送龍蝦」活動，志工合力搬來大型水族箱帶來420隻活大龍蝦，不知情民眾以為是夜市擺攤賣龍蝦，不時過來詢價，得知只送不賣，不少人臨時報名捐血領龍蝦。

首次舉辦捐血送龍蝦的機構經理曾邦誌指出，最近紛傳血荒，決定提高贈品價值鼓勵大家多捐愛心，只要捐250cc就送一隻大活龍蝦，500cc就送兩隻，總共送420隻，目前市價每隻約899元，如太多人不夠送，不足部分以100份禮券替代，主要希望大家共體時艱踴躍捐血共度血荒。

「你捐愛心、就送龍蝦幫你補補身」民眾對這家長照機構大手筆送龍蝦也揪感心，有部分民眾原本要捐250cc，臨時改捐500cc帶兩隻活跳大龍蝦回家加菜，也為自己補補身，「重賞之下必有勇夫！」一早6點多從台中遠道而來幾位捐血者笑說，他們經常捐血，這也是參加捐血多年來第1次獲得最特別的龍蝦贈品，他們都很開心。

雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，只要捐250cc血就可送一隻大龍蝦，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，只要捐250cc血就可送一隻大龍蝦，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，只要捐250cc血就可送一隻大龍蝦，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，只要捐250cc血就可送一隻大龍蝦，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
遠從彰化來捐血的民眾，一次帶兩隻大龍蝦回家加菜，超開心。記者蔡維斌／翻攝
遠從彰化來捐血的民眾，一次帶兩隻大龍蝦回家加菜，超開心。記者蔡維斌／翻攝
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，只要捐250cc血就可送一隻大龍蝦，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，只要捐250cc血就可送一隻大龍蝦，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
目前各地血荒嚴重，捐血中心籲請大家踴躍捐血。記者蔡維斌／翻攝
目前各地血荒嚴重，捐血中心籲請大家踴躍捐血。記者蔡維斌／翻攝
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，只要捐250cc血就可送一隻大龍蝦，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝
雲林一家長照機構慶周年大手筆提供420隻鮮活大龍蝦，只要捐250cc血就可送一隻大龍蝦，吸引不少民眾參加。記者蔡維斌／翻攝

捐血中心 血荒 庫存

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