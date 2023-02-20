大龍蝦只送不賣！雲林捐250cc血就送一隻鮮活大龍蝦

今年初起全台捐血中心陸續傳出「血荒」，平均庫存約只剩2至3天，各地祭出禮品發動捐血，雲林縣一家長照機構昨天更大手筆「捐血送龍蝦」，只要捐250cc血就送一隻鮮活大龍蝦，許多人一口氣捐500cc帶回兩隻活跳龍蝦，為全家加菜，吸引民眾參加，有的甚至從台中、彰化遠道來捐血。

各地缺血嚴重，以雲林捐血中心到1月份總庫存只剩3.6天，O型只剩2.6天、B型3.8天、A型4.6天、AB型5.8天，有部分醫院因血荒也調整用血限制。台中捐血中心護理師陳修戎指出，目前血量不足各地庫存都只維持在3天左右，尤其到周5進入庫存低點，只剩2至3天，尤其O型血最缺，希望大家不要認為「不差我一個」，踴躍挽袖捐愛。

雲林虎尾承鑫長照機構為發動捐血，結合白沙屯媽祖志工協會昨天下午在虎尾夜市舉辦一場「捐血送龍蝦」活動，志工合力搬來大型水族箱帶來420隻活大龍蝦，不知情民眾以為是夜市擺攤賣龍蝦，不時過來詢價，得知只送不賣，不少人臨時報名捐血領龍蝦。

首次舉辦捐血送龍蝦的機構經理曾邦誌指出，最近紛傳血荒，決定提高贈品價值鼓勵大家多捐愛心，只要捐250cc就送一隻大活龍蝦，500cc就送兩隻，總共送420隻，目前市價每隻約899元，如太多人不夠送，不足部分以100份禮券替代，主要希望大家共體時艱踴躍捐血共度血荒。