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上街頭向巿民報告 南市議員李宗霖4年任內要辦1千場宣講

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員李宗霖今天走到街頭，向市民報告市政，表示接下來的4年，要完成1000場路口及社區宣講。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員李宗霖今天走到街頭，向市民報告市政，表示接下來的4年，要完成1000場路口及社區宣講。記者鄭惠仁／攝影

台灣基進台南議員李宗霖今天走到街頭，向市民報告市政，兌現過去對市民的承諾。他說，接下來的4年，要完成1000場路口及社區宣講；他表示，在議會中專業質詢是議員首要之務，但回到街頭與市民第一線的接觸、宣講，是為了拉近市民與議會的距離。

為甚麼會想要在每次的議會會期結束之後再次回到街頭向市民報告？李宗霖說，一般傳統議員的日常是做地方服務和跑紅白帖，形成人情的束縛與鞏固選票的模式，卻鮮少做到引領民眾的目的。他認為透過在街頭直接跟市民報告，才能夠讓大家了解代議士的工作內容，同時藉此拉進議會與市民的距離，進而說明透過了哪些制度的打造來提升市民福祉。

李宗霖感謝大家給新人機會，因此，選擇在接下來的一周，於下班時刻站在東區的街頭，將他在台南市議會第一次臨時會，整理的10大項成果在街頭向市民提報。

李宗霖說，小黨在台灣的政治環境生存實屬不易，感謝台南市民給予機會，讓台灣基進在台南有了第一個關鍵席次，「不僅背負著選民的期待，也帶著全台南市民對台灣基進的期盼」，會加倍努力問政，應允台南市民更美好的城市、更進步的政治。

台南 台灣基進 議員

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