嘉義林管處推廣原生種樹苗 供應景觀業者栽植

嘉義林管處表示，台灣四處可見風鈴木等外來種樹，今年在「台灣原生樹木種苗網」販售具有景觀綠美化、抗氣候變遷的鐵冬青及象牙木等原生種樹苗給景觀業者，以推廣種植原生樹木。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，目前滿街風鈴木、花旗木等外來種，為推廣國人認識及種植原生植物，今年在「台灣原生樹木種苗網」販售具有景觀綠美化用途並兼具抗氣候變遷的樹苗，給景觀營造相關業者。

嘉義林管處指出，今年嚴選推出耐空氣污染紅果翠葉的鐵冬青、果實從黃轉橘到紅的變化有黑檀之稱的象牙木、帶有茉莉花香味的烏皮九芎，以及開白花香味可沖泡成為香片茶的山素英、葉背在陽光下金光閃閃又稱「佛光樹」的金新木薑子、葉面油亮適合用於造景的軟毛柿等苗木。

另外，去年推出具有食藥用經濟價值的牛樟、土肉桂、阿里山十大功勞的樹苗供不應求，今年這3項苗木同樣有供應，但數量不多，欲購從速。

嘉義林管處說明，為了健全原生樹木產業鏈及需求端的便利性，林務局去年12月上線的「台灣原生樹林推廣媒合平台」，媒合供應端及需求端，方便育苗景觀業者、消費者選購各類原生樹木，以滿足公共工程、行道樹、校園綠化及景觀建築等對原生樹種需求。