舊嘉市公所修復開工了 舊市長室、議長室保留、新蓋電梯

舊嘉義市所公所經歷險些拆除，到登錄歷史建築，市長黃敏惠今天主持修復再利用工程的開工典禮，市府規畫，3樓會拆除重作，另於建築體北側新設無障礙電梯等，未來1、2樓會招商委外營運，3樓為嘉市創新設計中心，預計明年底完工；黃敏惠也指示，將空地改建地下停車場，對此財稅局將研議。

財稅局指出，舊嘉市公所1954年啟用，提供市公所與市民代表會使用，歷經多次改建，從兩層樓變3層，建築「純粹簡單」，採不對稱設計，擺脫傳統官署建築的嚴肅感。

整修總經費1億9000多萬，分3年編列，3樓因沒登錄歷史建築，會拆除RC結構和屋頂，以輕量材結構重新施作，並用金屬皮層；在整棟建築北端，新蓋無障礙電梯、廁所等，並用迴廊，連接到建物中間、當年增建的交界處伸縮縫。戶外綠意圓環，會整理植栽維持原本風貌。

市長黃敏惠率多名局處長出席開工祈福，黃敏惠說，鄰民生北路邊已先做停車場，由於不斷接獲市民反映附近停車需求高，請團隊再思考是否，蓋一個地下停車場；立委王美惠說，會協助爭取停車場預算。

議員張秀華建議，1、2樓要OT，避免整修的方向與後續用途有出入，市府應著手盡快辦OT案，才能邊整修邊納入營運團隊意見，馬上磨合。

財稅局表示，會保留2樓的市長室、議長室，其他1、2樓用途，會朝商業區用途，3樓是嘉市創新設計中心，將設計思維導入城市治理。