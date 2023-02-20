遭質疑中正路改名太慢 長老教會牧師為黃偉哲抱屈

台南市長黃偉哲日前參加228受難遺族新書發表會時，遭移除中正路行動聯盟鬧場，質疑中正路改名動作太慢，長老教會牧師黃昭凱在臉書上為黃偉哲抱屈，指黃偉哲排除萬難為轉型正義付出，並直言抗議者讓人感到粗魯和野蠻。

黃昭凱說，他不反對商家第3代在228平反運動35年後才冒出，組成「棄除中正路行動聯盟」，但聯盟卻挑在228家屬努力爭取的228紀念館、2月15日王育霖長公子王克雄的新書發表會來踢館，不論訴求多正當，選的地點和時間都不對，對王克雄不敬，只讓人感到粗魯和蠻橫。

黃昭凱表示，台南市歷屆市長對228緬懷立碑，張燦鍙將民生綠園改名為湯德章紀念公園，並立半身銅像在園區；賴清德將湯德章受難日3月13日訂為「正義與勇氣紀念日」。黃偉哲則將原參議會舊址，即228處理委員會修建為228紀念館，並在去年啟用，屢經受難家屬與議員召開記者會與聽證會，排除萬難接納此案是確認該館為228事件處理委員會原址。

對此，台南市府表示，目前已將台灣文學館由原本的中正路門牌改為「湯德章大道1號」；至於涉及民宅、商家的部分，依法規需在地居民5分之1以上連署，市府會持續溝通，希望以圓滿的方式來促成轉型正義。