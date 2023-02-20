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三爺溪排水截流汙水管線布設施工 南巿府提醒民眾留意改道

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
三爺溪排水截流汙水管線佈設作業，施工單位呼籲民眾留意改道。記者周宗禎／翻攝
三爺溪排水截流汙水管線佈設作業，施工單位呼籲民眾留意改道。記者周宗禎／翻攝

台南市政府爭取環保署補助經費進行「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程」，預計11月完工，許多民眾不知道施工進入工地影響通行。施工單位提醒民眾，於施工期間依現場設置導引牌面行駛或提早改道。

市府推動汙水下水道建設，東區虎尾寮地區及北區部分正在進行主幹管及分支管工程，將陸續進行用戶接管作業，為因應汙水量增加並改善三爺溪水質，爭取這項工程，總經費約7億8千400萬元。

水利局說，此案截流三爺溪上游汙水至虎尾寮水資中心處理，也將虎尾寮水資源回收中心處理水量由每日1萬2千噸增加為每日2萬7千噸，也將處理後之虎資中心放流水回送至上游網寮橋河段，為三爺溪挹補乾淨水源，依據設計成果推估，可使三爺溪上游河段水質由嚴重汙染降至中度汙染以下。

水利局表示，目前仁德區高速一街二段北向內側車道、太子路至永康復興路及大灣路942巷371弄巷口正在進行汙水管線佈設作業，民眾如需行經施工路段請減速慢行，已加派工班趕工，降低對交通與環境的衝擊，「感謝市民朋友的配合及諒解」。

三爺溪排水截流汙水管線佈設作業，施工單位呼籲民眾留意改道。記者周宗禎／翻攝
三爺溪排水截流汙水管線佈設作業，施工單位呼籲民眾留意改道。記者周宗禎／翻攝

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