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要讓愛心不中斷 台南關廟香洋里長成立愛心餐供應站
台南市關廟區區香洋里長盧建平上午在香洋里辦公處成立「愛心餐供應站」，媒合熱心餐飲業者提供里內低收入戶、中低收入老人及邊緣戶每月6次愛心餐，目前已查訪到53戶確實有需要，每月5日至里辦公處領取餐券後到店家兌換麵食或飯及湯品等熱食餐點。
盧建平說，有感疫情影響到許多民眾生計、甚至三餐不濟，看到社區街坊常有一些邊緣戶沒有受到照顧，讓人感同身受。很感謝熱心的業者能夠共襄盛舉，欣慰有機會能夠讓經濟困難家庭及民眾紓解當下困境，並感受到社會的溫暖。
關廟區公所肯定盧里長的用心，代表里民感謝南雄路二段20號「古早味蔡家小吃」第二代蔡老闆等兩家餐飲業者，無償提供愛心餐給弱勢民眾，相信在各方與業者努力共同關懷轄內弱勢族群，能讓愛心不中斷，創造溫暖有人情味的「關廟賀所在」。
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