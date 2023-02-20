邁入第10年！花期2個月 台南學甲蜀葵花季周六登場

2023學甲蜀葵花文化節本周六在學甲光華社區登場，花期持續到4月23日，特別的是，蜀葵花種植及維護更由台南地檢署撥用易服勞役100名人支援，學甲區公所今上午舉行記者會為活動暖身，邀請各地遊客來學甲徜徉蜀葵花海。

學甲區長張明寶表示，蜀葵花文化節今年邁入第10年，已成功打響學甲成為蜀葵花的故鄉，今年蜀葵花開比去年同期早約1個月，周遭種植火焰雞冠花(矮羽雞冠)、粉萼鼠尾草、百日草、波斯菊，同時也試種了魯冰花。

不過因受氣候影響，今年雨水較少，雖然目前蜀葵花已開了約3、4成，但景觀花卉如火焰雞冠花、波斯菊等成長並不理想，目前正加緊澆灌維護。

學甲公所說，為使整個園區更有層次，將在園區裝置 LED【LED】LED（Light Emitting Diode）是由半導體材料所製成的發光元件。由於不同的材料會發出不同的波長，形成不同顏色的光源，因此可區分為可見光LED及不可見光LED。在可見光LED中，傳統亮度LED主要用在消費性產品或室內顯示應用；高亮度LED則以戶外看板、交通號誌、汽車、電視和手機的背光源等應用較為廣泛。至於不可見光LED，即紅外光LED，則多應用在電器產品遙控器、自動門、高速公路電子收費等。 燈，讓夜間有不同視覺效果，設置在地子弟莊銘憲老師設計的花燈藝術「孔雀開屏」及環保局回收資源作成的美學作品，讓整個園區都是攝影、拍照及寫生的好場所。也感謝學甲慈濟宮及轄內企業廠商贊助活動。

公所說，要特別感謝台南地檢署專案支援蜀葵花種植，由易服勞役人員支援蜀葵花種植及維護共約100名人力參與，在里長邱益在帶領下，從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥等，每一環節用心栽培與管理。