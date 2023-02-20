全國首創馬拉松接力班際對抗賽 跑出團隊也跑出友誼

台南市第2屆馬拉松接力班際對抗賽今天在億載金城登場，這項比賽以班級組隊參賽，將獨自一人無法完成的距離，由全班共同完成。市長黃偉哲也在旁幫小選手們加油打氣，他勉勵參賽的同學要跑出精神、跑出團隊、也跑出友誼。

黃偉哲表示，台南市首創以每名學生跑800公尺，合力完成一場微馬拉松，除了考驗耐力，更考驗意志力，期待能藉由這項賽事將正確的運動觀念向下扎根，進而提升學生體適能。

體育局指出，本次賽事共有四至七年級學生，總計74隊共1286名學生報名參賽，每名選手各需完成800公尺的耐力跑，對學生的心肺耐力是項考驗，同時也是體適能檢測的距離，透過賽事將體適能檢測項目趣味化，別具意義。

體育局表示，體育署推行國民中小學生普及化運動十餘年，推行的運動種類包含跑步、跳繩、樂樂棒球及健身操等，並辦理跨校的班際競賽呈現成果。其中跑步運動雖然容易推行，但各縣市政府多半辦理跑100公尺短跑的大隊接力，未曾有中長距離接力跑的嘗試，台南市創辦這項比賽，結合在地文化古蹟「億載金城」，更充滿著台南原創的味道。馬拉松接力賽擺脫過去制式化的體適能檢測，讓學生自然而然習慣中長跑的距離。

接力賽現場也邀請今年全運會賽事吉祥物「黑皮」來為小選手加油，吸引選手拍照留念。比賽過程中，選手們無不使出全身力道完成賽事，有些體力好的學生交棒前還在衝刺，趕過其他選手，展現耐力與體力。海佃國小校長佘豐賜說，這項比賽相當有意義，除了帶動學生榮譽感，也激勵學生加強練習，增強體力，讓小朋友更健康成長。