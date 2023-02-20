嘉義番路西羅亞協會馬敏 凝聚力量打造新住民據點平台

為集眾人力量幫助新住民家庭安穩落腳，嘉義縣陸籍的新住民馬敏4年前在番路鄉創立「西羅亞全人關懷協會」，主動發掘需要關懷的新住民家庭，媒合公私力量打造一處溫暖的據點，用陪伴與愛來關懷每一名需要幫助的姐妹。

嫁來台灣15年的西羅亞理事長馬敏是中國河南人，她將先生老家改裝做為協會據點，主要服務對象是新住民及新二代，起初是見到孩子沉溺在網路，幾名媽媽周末將小孩接過來這裡，經團體協助申請新住民發展基金計畫，開啟親子食農教育課程。

馬敏理念是希望媽媽與孩子都能一起來這裡成長、開拓視野，透過社會局媒合成立課輔據點，這一年來此的孩子們，除了成績進步、變成熟，也不再沉溺3C，也獲得更多家長支持參與。

社會局指出，西羅亞經局輔導寫計畫，透過嘉義就業中心申請勞動部雲嘉南分署「促進特定對象及弱勢者就業計劃」補助，先後開設烘焙、美甲等課程，讓新住民媽媽有精進技能的機會。

去年榮獲嘉義縣傑出婦女殊榮的馬敏，她說，目前正在努力成立西羅亞的廚房品牌，因據點的新住民媽媽來自全球各地，做出很多異國口味都很好吃，想必未來推出會受大家喜歡的。

社會局長張翠瑤指出，嘉義縣新住民人口數約1萬3400人，逐年增加，且組成比例高於全國，一段異國婚姻的結合，背後所面臨的各項挑戰，必須仰賴政府建立完整的服務支持網絡，以有策略的方式，提供在地性支持服務。