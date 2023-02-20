守護「嘉」人 嘉義縣衛生局邀李秉穎授課強化疫苗知能

為強化疫苗接種合約院所醫事人員對各項疫苗接種的認知與安全性，嘉義縣衛生局18日辦理教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課，課程涵蓋疫苗知識、情境演練及危機處理，要用專業守護鄉親健康。

衛生局於18日舉辦｢預防接種訓練課程｣，邀集嘉義縣各鄉鎮市衛生所及合約院所醫護人員參加，特別邀請台灣疫苗推動協會理事長醫師李秉穎擔綱主講人，講授從疫苗專業性及疫苗個論知能。

衛生局指出，全齡各項疫苗接種，仰於各醫療院所及基層醫護人員積極投入與支持，包括疫苗儲存、溫度監控，不容馬虎，透過接種記錄，掌握各年齡族群接種狀況，及時追蹤進行催種，有效防堵傳染病發生。