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守護「嘉」人 嘉義縣衛生局邀李秉穎授課強化疫苗知能

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供

為強化疫苗接種合約院所醫事人員對各項疫苗接種的認知與安全性，嘉義縣衛生局18日辦理教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課，課程涵蓋疫苗知識、情境演練及危機處理，要用專業守護鄉親健康。

衛生局於18日舉辦｢預防接種訓練課程｣，邀集嘉義縣各鄉鎮市衛生所及合約院所醫護人員參加，特別邀請台灣疫苗推動協會理事長醫師李秉穎擔綱主講人，講授從疫苗專業性及疫苗個論知能。

衛生局指出，全齡各項疫苗接種，仰於各醫療院所及基層醫護人員積極投入與支持，包括疫苗儲存、溫度監控，不容馬虎，透過接種記錄，掌握各年齡族群接種狀況，及時追蹤進行催種，有效防堵傳染病發生。

衛生局長趙紋華說，預防接種工作是一項具專業需以嚴謹態度面對的醫療行為，從疫苗研發、保存到接種每個環節都非常重要，透過不斷的訓練、管理機制，才能提升醫護人員專業知能，確保民眾安全接種，守護民眾健康。

嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局18日辦理強化疫苗接種醫事人員教育訓練課程，邀請疫苗專家副教授醫師李秉穎親自授課。圖／嘉義縣衛生局提供

衛生局 醫護人員 李秉穎

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