聽新聞
test
0:00 / 0:00
投身消防感人故事曝光 陳柏宇、周承本獲鳳凰獎
消防專科出身的陳柏宇投入救災行列17年，曾參與台南維冠大樓及花蓮雲門翠堤大樓震災，秉持幫助人初衷完成每場救災行動；經營通訊工程的周承本被身邊消防友人感動，投入義消行列26年，秉持做好事、趁年輕參與的想法，用自己力量回饋家鄉，穿上消防服奮力救災救難，2人今年都獲鳳凰獎肯定。
陳柏宇為助人踏入消防領域，畢業於台灣警察專科學校23期消防安全科，現任第一大隊斗六分隊隊員。陳柏宇說，剛開始看到災難現場時，內心都會覺得很震撼，台南維冠大樓倒塌時，許多家屬在現場哭得撕心裂肺，自己的情緒也隨之起伏，但他提醒自己「還有很多人等著他去救」，努力收起情緒，專心投入救災。
陳柏宇說，災害發生時，大家會下意識遠離，但消防員卻需勇往直前，看過許多災難現場，剛開始情緒起伏很大，但累積經驗後開始能冷靜處理，不論是救護或救災，盼用專業幫人，為社會盡一份力；消防職業風險高，入職以來，不免耳聞同仁殉職，今年釋憲後，有新制度實施，希望未來消防更好。
周承本自營通信工程公司，與義消緣分起源於莿桐分隊蔡姓小隊長，被消防救災熱情打動，秉持為家鄉盡一份力的心情，加入義消行列從基層隊員做起，現任莿桐分隊副分隊長，曾參與921大地震救災，包括斗六官邸大樓倒塌救災，濁水溪救溺，更自主提升專業訓練，參加火災搶救班、特搜隊、EMT1救護訓練等。
周承本說，救災時發現能力不足之處，就會去進修，希望將所學善加應用，讓每名待援者都能被成功救出，就是他當義消的最大動力；消防沒有英雄，只有團隊，個人絕對不可能獨力完成一項救援任務，必須所有弟兄齊心合作，才能把災害降至最低，共同守護家園，他會繼續站在消防最前線和大家一起努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言