投身消防感人故事曝光 陳柏宇、周承本獲鳳凰獎

消防專科出身的陳柏宇投入救災行列17年，曾參與台南維冠大樓及花蓮雲門翠堤大樓震災，秉持幫助人初衷完成每場救災行動；經營通訊工程的周承本被身邊消防友人感動，投入義消行列26年，秉持做好事、趁年輕參與的想法，用自己力量回饋家鄉，穿上消防服奮力救災救難，2人今年都獲鳳凰獎肯定。

陳柏宇為助人踏入消防領域，畢業於台灣警察專科學校23期消防安全科，現任第一大隊斗六分隊隊員。陳柏宇說，剛開始看到災難現場時，內心都會覺得很震撼，台南維冠大樓倒塌時，許多家屬在現場哭得撕心裂肺，自己的情緒也隨之起伏，但他提醒自己「還有很多人等著他去救」，努力收起情緒，專心投入救災。

陳柏宇說，災害發生時，大家會下意識遠離，但消防員卻需勇往直前，看過許多災難現場，剛開始情緒起伏很大，但累積經驗後開始能冷靜處理，不論是救護或救災，盼用專業幫人，為社會盡一份力；消防職業風險高，入職以來，不免耳聞同仁殉職，今年釋憲後，有新制度實施，希望未來消防更好。

周承本自營通信工程公司，與義消緣分起源於莿桐分隊蔡姓小隊長，被消防救災熱情打動，秉持為家鄉盡一份力的心情，加入義消行列從基層隊員做起，現任莿桐分隊副分隊長，曾參與921大地震救災，包括斗六官邸大樓倒塌救災，濁水溪救溺，更自主提升專業訓練，參加火災搶救班、特搜隊、EMT1救護訓練等。