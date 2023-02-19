王必勝稱讚嘉市「防疫模範生」 黃敏惠給這些建議

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天下午率疾病管制署長莊人祥、南區管制中心團隊拜會嘉義市政府，肯定嘉市是「防疫模範生」，市長黃敏惠也建議，未來公費COVID-19疫苗，能提供不同廠牌的疫苗供選擇，並協助嘉市成立醫學中心、部立嘉義醫院的長照大樓能早日完工等。

黃敏惠說，市府團隊兢兢業業、超前部署執行指揮中心規畫的各項防疫措施，並積極與在地醫療院所結合，提升各項醫療及檢驗量能，讓嘉市即使人口密度是全國第2高，也能成為2021年本島確診人數最少的城市，2022年也是本島西部確診數最少的縣市。

王必勝表示，嘉義市是「防疫模範生」，寶貴經驗可以與全台縣市分享，並感謝黃敏惠在疫情最嚴峻期間，協調嘉義中油訓練所作為可供全國使用的集中檢疫所，感佩市長的大格局。

衛生局長廖育瑋介紹嘉市提升市民COVID-19疫苗施打率，17日起，凡50歲以上市民至嘉義市COVID-19疫苗合約醫療院所接種COVID-19疫苗、不限劑次，不限廠牌，皆可獲得500元禮券，呼籲市民儘速預約接種。

市府也藉昨天提出4項建議，疫苗部份，建議中央未來規畫公費流感疫苗及COVID-19疫苗施打時，妥為規畫兩種疫苗的接種時程及相關宣導衛教，且公費疫苗能提供不同廠牌的疫苗供民眾選擇，讓王必勝指揮官當場表達贊同，並表示今年度Covid-19疫苗將仍以公費方式提供，呼籲民眾今年度應至少施打1劑，以提高保護力。

黃敏惠也建議，為提升雲嘉嘉區域整體醫療品質及需求，衛福部應協助嘉市成立醫學中心，避免民眾為求醫南北奔波，中央也要協助部立嘉義醫院的長照大樓能早日開工與完工。