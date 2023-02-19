北港媽祖醫院元長首場大型義診 將推動失智關懷據點

雲林幅員廣大，醫療資源嚴重不均，中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金今天親自帶隊，到元長鄉舉辦首場大型義診活動，提供體適能檢測、四癌篩檢等一條龍服務，讓患者把握黃金時間治療，未來也會成立失智關懷據點，結合學校與社區資源，完善長者日照服務。

元長鄉長李明明說，雲林縣醫療資源不均，主要集中在斗六市，偏遠鄉鎮民眾常因交通不便、健康知識不足，把大病當小病，小病當沒病，或是尋求偏方治療，導致錯過就醫黃金時間，公所與醫院合作，整合義診及健康篩檢，鼓勵民眾及早發現、及早治療。

吳錫金說，中國醫藥大學北港附設醫院每年在沿海鄉鎮舉辦3場義診活動、10場體適能檢測及12場四癌篩檢，今天首次整合義診、體適能檢測及四癌篩檢，提供一條龍式服務，讓民眾不用舟車勞頓，在元長鄉長李明明大力支持下，有超過200人參加。

吳錫金也說，雲林海線年長者比例逐年上升，亟需重視照護問題，除了提供義診服務，未來也會推動成立失智關懷據點，結合學校、社區資源，以青銀共融方式，提供休閒、健康促進等課程，完善長者日照服務，也幫助長者延緩失智。