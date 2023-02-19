嘉縣水上忠和村民拉布條抗議 反對村唯一綠地設置光電

嘉義縣水上鄉第20公墓計畫設置光電，今天中租公司於忠和村活動中心辦太陽光電說明會，近60名村民會上拉布條抗議「堅決反對溪東公園興建太陽能電廠」鄉長林緗亭盼中租公司能了解地方民意是堅定反對設置；居民均盼，還給大家綠地休憩空間的權益。

2021年水上鄉公所與中租電力科技公司簽9年11個月的租約，將計畫於鄉有土地水上鄉第20公墓計畫設置太陽能光電，但簽約前未與地方村民辦說明會，引起居民強烈不滿，憤而在溪東公園周圍綁白布條抗議光電設置。

說明會剛開始，村民氣憤拉布條抗議「堅決反對溪東公園興建太陽能電廠」並全體舉手反對設置；70歲蕭枝良阿嬤氣憤說，全部都反對，不用開了，她直指，1年多前未召開說明會就簽約是黑箱作業？沒先辦說明會很不尊重村民。

忠和村長張順興說，村民都不想太陽光電設置在此，盼中租另找地點，他直言，真的沒必要把「我們僅剩最大綠地」用掉，未來還要規畫民眾休憩空間，若做光電，地方居民就沒休閒空間了。

鄉長林緗亭表示，2021年所簽合約內文就提到要與地方取得共識並辦說明會，但當時未取得就先斬後奏，她接任會尊重地方民意做最後決定，不會強行ㄧ定要做這些饋電設施。