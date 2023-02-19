快訊

疫情持續下降！本土+1萬5747例 較上周日下降6.8%

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

小三通再一航線復航！連江縣長盼未來不限戶籍全面開放

台南逾8億元校園墊付案通過 15萬名學童受惠

中央社／ 台南19日電

17日閉幕的台南市議會第4屆第1次臨時會共通過墊付預算逾新台幣23億元，其中有關照顧學童、建設校園共有4案，金額約8.58億元，市府預計可造福逾15萬名學童。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，4案墊付案中，款項金額最大的是行政院核定一般性補助款「採用國產可追溯生鮮食材經費等計畫」，經費逾3億元，通過後可方便學校為學生爭取食材補助、維運偏鄉中央廚房、學校水電費和冷氣等費用。

台南市教育局指出，另外3案墊付案，關係人事經費和軟硬體建設，同樣有迫切性，所以才提送議會審議。

教育局指出，推動學校午餐中央廚房，可以由大校協助供應鄰近小校，做到規模經濟又兼顧食安衛生，家長滿意度超過8成，市府並持續投入校舍修繕整建工程、雙語教學資源、建設數位教室等工作，讓學生擁有多元且安全學習環境。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，感謝台南市議會不分黨派議員，共同通過這4案備受家長們注目的墊付案，提案內容都牽涉到對學生的照顧和校園建設，包含學童營養午餐、數位學習資源、5G校園建置、雙語教學經費及教職員人事等，議會同意讓市府墊付，將造福台南市逾15萬名學童。

延伸閱讀

校園口罩令3月6日鬆綁！北市各校自主決定 家長普遍要求繼續戴

南市府8.58億墊付款通過審議 市長：照顧15萬名學童

高雄學童馬路旁拉繩前進惹議 黃捷爭取加設人行道

視察雙語教學成果 陳其邁：持續擴增社團及師資

相關新聞

漫遊西拉雅 玩賞廢墟的華麗變身

隨著國際旅遊復甦，台灣也張開雙臂，迎接旅人來探索地方之美。這回，《光華》前進西拉雅國家風景區，探訪具永續概念的景點...

二通物語．木都風情 慢漫走回「嘉」

「一府二鹿三艋舺」，描述清領時期台灣政經重心由南往中北部開墾的歷程，但你知道位處西部平原心臟地帶的嘉義，是比台南更早建起城柵，比高雄更早發展工業的城市嗎？

清貧工人心梗離世、獨留印尼妻和女兒 民間暖心伸援手

雲林53歲林姓男子平時在洗衣店打零工，是政府列冊中低收入戶，家境清貧，日前突發心肌梗塞離世，獨留52歲外籍妻子及讀高中的...

寶寶第1次做公益 嘉市這場古禮抓周 捐100萬給土耳其

嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，邁入第5屆，40組家庭穿戴狀元帽、平安虎圍兜，抓出3...

為弱勢勞工修繕 南市做工行善團開拔偏遠山區

台南市政府勞工局「做工行善團」為弱勢勞工修繕，今上午台南市泥水業職業工會志工前往南化山區，雖然山路顛簸，志工們不減服務熱...

草嶺石壁櫻花綻放至3月上旬 228連假增免費接駁車

雲林縣古坑鄉草嶺及石壁地區櫻花盛開，恰逢228連假，公所規畫3路線免費賞櫻接駁車，分別由第一及第二停車場接駁至九芎神木，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦