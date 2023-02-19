清貧工人心梗離世 獨留印尼妻和女兒 民間暖心伸援手

雲林53歲林姓男子平時在洗衣店打零工，是政府列冊中低收入戶，家境清貧，日前突發心肌梗塞離世，獨留52歲外籍妻子及讀高中的17歲女兒，無力負擔喪葬費用，古坑慈靈宮青年會伸出援手，幫助弱勢家庭度過難關，並鼓勵民眾有需求都可申請。

西平村長陳志賢說，林男家住古坑鄉，平日在洗衣店上班，幫人洗衣服、洗棉被，為人親切和善，村里大家都認識他，外籍妻子是印尼人，也在洗衣店打零工，兩人收入微薄，是中低收入戶，育有一名讀高二的女兒，成績不錯也很乖巧。