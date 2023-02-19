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寶寶第1次做公益 嘉市這場古禮抓周 捐100萬給土耳其

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影

嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，邁入第5屆，40組家庭穿戴狀元帽、平安虎圍兜，抓出3樣物品，氣氛熱鬧，尤其活動所得全捐給城隍廟，廟方更一次捐100萬，援助土耳其地震後的重建，「讓孩子滿周歲就第1次做公益、種福田」。

40組家長帶著孩子，在嘉市東區兒童福利中心參加抓周，先穿過聰明門，獲贈紅龜麵包、市府兔年小紅包、城隍廟平安符等，接著進行抓周，踩紅龜祝福好讀書、摸蘋果祝平安健康長大、吃米香祝口齒留香，說好話得人緣；抓周物品共18個，有金元寶、木槌、算盤、雞腿模型、印章等。

不少幼童拿起外觀特殊的算盤、金元寶，也有挑選比較好握的雞腿、木槌等，更有人什麼都拿起來，讓工作人員趕緊告知最多拿3樣，過程趣味十足。

遊LOVE園親子館歷年辦抓周都結合公益，今年把所得捐給嘉市城隍廟，廟方宣布加碼到100萬，將愛傳到土耳其，援助土耳其地震後的重建，市長黃敏惠見證捐贈和抓周。

市長黃敏惠說，抓周儀式代表家庭對孩子滿滿的祝福與期待，更肯定嘉邑城隍廟長期推動公益不落人後，將城隍爺、文昌帝君與抓周寶寶的愛心送到土耳其，讓公益古禮抓周別具意義，也希望抓周寶寶都能快樂地成長，市府將繼續努力打造嘉市成為「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的幸福城市。

嘉市城隍廟董事長賴永川表示，廟方秉持著城隍爺與文昌帝君慈悲為懷、濟助弱勢無分國界的信念，幫助災民儘快修復傷痛並重建家園，也希望達到拋磚引玉的效果。

遊Love園親子館執行長翁紫銘說，辦理第1屆公益古禮抓周至今，每屆抓週寶寶們的報名費，都捐贈予嘉市城隍廟慈善會作為社會公益基金，使參與抓周的寶寶，不只參加人生第1個成長禮，也能獻出人生第1次的公益善行。

嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加，抓週物品有18樣。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加，抓週物品有18樣。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加，第一步先穿越聰明門。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加，第一步先穿越聰明門。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加，第一步先穿越聰明門。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加，第一步先穿越聰明門。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，嘉市長黃敏惠（右四）出席。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，嘉市長黃敏惠（右四）出席。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，嘉市城隍廟連同活動所得，捐100萬給土耳其。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，嘉市城隍廟連同活動所得，捐100萬給土耳其。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，共40組親子參加。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，嘉市城隍廟連同活動所得，捐100萬給土耳其。記者林伯驊／攝影
嘉義市遊LOVE園親子館主辦「城隍佑民．文昌護子」公益古禮抓周活動，嘉市城隍廟連同活動所得，捐100萬給土耳其。記者林伯驊／攝影

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