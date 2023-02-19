為弱勢勞工修繕 南市做工行善團開拔偏遠山區

台南市政府勞工局「做工行善團」為弱勢勞工修繕，今上午台南市泥水業職業工會志工前往南化山區，雖然山路顛簸，志工們不減服務熱忱，可望下月完成修繕。

南化區阮姓住戶，居處去年3月因火災燒毀，現暫住附近簡陋工寮，平日以務農維生，但收成不佳收入不穩定，且要負擔年邁母親住在護理之家費用，無力修繕住處。 勞工局「做工行善團」獲報，農曆年後協助，已由台南市泥水業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會志工進行拆除、安裝臨時電源及初步配置線路管路、搭建鐵皮屋頂及配置電氣線路管路，本月14日由台南市鋁製品製造裝配職業工會志工安裝門框及窗框。

今早由泥水業職業工會客廳地面貼磁磚及臥室地面水泥粉光、鋁門窗框水泥填補粉刷施工，預計下月初完工。 志工團隊，有家庭志工翁甫仁、藍琦念及翁俊益共襄盛舉，南市議員周奕齊也貼心贊助修繕志工便當。