台南空氣品質不佳 2測站達紅色警戒

台灣西半部今天清晨出現濃霧，上風處污染累積造成台南地區空氣品質不佳，台南、安南2測站測得空品指標達紅色警戒，台南市環保局預計明天午後才會明顯改善，提醒民眾注意。

今天東北季風挾境外污染物影響台灣，雲嘉南以南地區肉眼可見灰濛濛，環保署預估境外空污影響持續到明天；截至今天上午10時，嘉義、金門達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5。

台南市政府環保局上午也發布公告指出，因清晨混合層偏低，西半部出現濃霧，上風處污染累積造成彰化至台南空品普遍不佳，上午7時台南、安南2處測站的空品指標已達代表對所有族群不健康的紅色警戒等級。

台南市環保局指出，因應擴散條件不佳及午後預測將有境外污染物來襲，市府防制指揮中心持續執行多項應變防制作為，包括加強前60大工廠減排、大型營建工地加強工區範圍灑水及物料加蓋、針對人口密集區域主要道路進行洗街等。

台南市環保局指出，今天午後至明天午前，預計開始受境外污染物影響，空品指標易達代表對敏感族群不健康的橘色提醒等級，直到明天午後境外污染緩解，空氣品質逐步改善。

台南市環保局指出，民眾在空品不佳期間可注意市府提供的相關資訊，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動，必要時應戴上口罩。