草嶺石壁櫻花綻放至3月上旬 228連假增免費接駁車

雲林縣古坑鄉草嶺及石壁地區櫻花盛開，恰逢228連假，公所規畫3路線免費賞櫻接駁車，分別由第一及第二停車場接駁至九芎神木，再由九芎神木接駁至雲嶺之丘及五元兩角；警方也針對4處易塞車路段交通管制，禁止臨時路邊停車。

古坑鄉長林慧如說，草嶺村青山坪及石壁美人谷櫻花盛開，目前花況極佳，為迎接228連假遊客，特別規畫免費公車接駁，由停車場出發到石壁九芎神木，也規畫九芎神木到雲嶺之丘及五元兩角路線，第一停車場有200格停車位，第二停車場有80格停車位，第三停車路段約可容納200輛車。

林慧如也說，青山坪櫻花是咖啡農場主人王清連種植，在921地震及88風災重創草嶺地區時，許多人將草嶺視為窮山惡水之地選擇遷出，王清連為讓親人想回家，以櫻花樹作為訊號，照亮出外親人回家的路，現在不只親人回家了，也帶動遊客如織。

警方表示，為防止賞櫻車潮擁入，3月5日前每周末早上7點至下午3點實施交通管制，禁止車輛在石壁地區臨時停車，管制地區包括，第一停車場至青山坪咖啡農場路口，草嶺地質公園入口處，雲149甲線與蓬萊瀑布入口處，東碧山莊至九芎神木入口處。