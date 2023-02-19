快訊

有攝護腺肥大問題該做哪些檢查？詳解泌尿科常見各項檢查項目

如疫情穩定 明天起放寬室內免戴口罩 8場所例外、4情境建議戴

就是明天！辦護照網路預約變好搶了 大幅擴增至1500個名額

草嶺石壁櫻花綻放至3月上旬 228連假增免費接駁車

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
青山坪咖啡農場主人王清連為讓親人想回家，種植滿山谷櫻花。圖／古坑鄉公所提供
青山坪咖啡農場主人王清連為讓親人想回家，種植滿山谷櫻花。圖／古坑鄉公所提供

雲林縣古坑鄉草嶺及石壁地區櫻花盛開，恰逢228連假，公所規畫3路線免費賞櫻接駁車，分別由第一及第二停車場接駁至九芎神木，再由九芎神木接駁至雲嶺之丘及五元兩角；警方也針對4處易塞車路段交通管制，禁止臨時路邊停車。

古坑鄉長林慧如說，草嶺村青山坪及石壁美人谷櫻花盛開，目前花況極佳，為迎接228連假遊客，特別規畫免費公車接駁，由停車場出發到石壁九芎神木，也規畫九芎神木到雲嶺之丘及五元兩角路線，第一停車場有200格停車位，第二停車場有80格停車位，第三停車路段約可容納200輛車。

林慧如也說，青山坪櫻花是咖啡農場主人王清連種植，在921地震及88風災重創草嶺地區時，許多人將草嶺視為窮山惡水之地選擇遷出，王清連為讓親人想回家，以櫻花樹作為訊號，照亮出外親人回家的路，現在不只親人回家了，也帶動遊客如織。

警方表示，為防止賞櫻車潮擁入，3月5日前每周末早上7點至下午3點實施交通管制，禁止車輛在石壁地區臨時停車，管制地區包括，第一停車場至青山坪咖啡農場路口，草嶺地質公園入口處，雲149甲線與蓬萊瀑布入口處，東碧山莊至九芎神木入口處。

分局長温基興說，今年櫻花季賞櫻人潮盛況空前，平均單日有破萬人次上山，警方與公所共同研擬方案，盼解決交通及接駁問題，也提醒山區道路狹小、彎道多，行車速度應放慢，勿跨越中線行駛及超車，相互禮讓，以保行車安全。

雲林縣古坑鄉草嶺及石壁地區櫻花綻放。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉草嶺及石壁地區櫻花綻放。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉草嶺及石壁地區櫻花盛開，停車場及交通管制地點。圖／斗南分局提供
雲林縣古坑鄉草嶺及石壁地區櫻花盛開，停車場及交通管制地點。圖／斗南分局提供

櫻花季 草嶺 停車場

延伸閱讀

春暖花開 瑞芳上天里產業道路沿路櫻花開

后里櫻花季登場 民眾感受春櫻簇擁浪漫

香江風情／香港賞櫻新熱潮 事關台灣

228連假預期出遊車潮 高公局11條替代道路更省時

相關新聞

躺在雲海裡觀星賞日出 宿阿里山英迪格感受高山魅力

阿里山雲海上新鮮事，全台最高的國際級酒店進駐阿里山，台灣藍雀、日出與鄒族文化通通都呈現在飯店空間裡了。

台南棺木排隊火化 家屬嘆亡者無尊嚴

台南縣市合併前，1年約火化7千多具遺體，去年已增至1萬多具，現有第二火化場量能不足，常發生棺木排隊等火化，家屬感慨亡者無...

草嶺石壁櫻花綻放至3月上旬 228連假增免費接駁車

雲林縣古坑鄉草嶺及石壁地區櫻花盛開，恰逢228連假，公所規畫3路線免費賞櫻接駁車，分別由第一及第二停車場接駁至九芎神木，...

南市府8.58億墊付款通過審議 市長：照顧15萬名學童

台南議會臨時會日前通過近24億、50案的墊付款審議案件，台南市長黃偉哲今表達感謝，他說，通過案件中，家長最在意的學童教育...

嘉縣力推印加果產業獲國際金質獎 新研發果油黑咖啡

嘉義縣近年推種「印加果」有成，6年前成立印加果合作社，在理事主席許有諒研發輔導農民栽種帶領下，2022年獲國際評鑑金質獎...

黃偉哲突檢 幫學生打菜

開學第1周，台南市長黃偉哲昨天突檢協進國小學校午餐菜色，並與師生共進午餐，體驗及把關學校午餐品質，黃偉哲說，校方在網站公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦