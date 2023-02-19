南市府8.58億墊付款通過審議 市長：照顧15萬名學童

台南議會臨時會日前通過近24億、50案的墊付款審議案件，台南市長黃偉哲今表達感謝，他說，通過案件中，家長最在意的學童教育案共有4案，總金額超過8.58億，在市政府爭取下，順利通過議會審議且同意墊付，顯示市政府對學童教育議題的重視。

市長黃偉哲表示，提案內容都牽涉到對學生的照顧和校園建設，包含學童的營養午餐、數位學習資源、5G校園建置、雙語教學經費及教職員人事等，都具墊付的急迫需求。議會同意讓市府墊付，造福了市內逾15萬名的學童。

南市教育局表示，4案墊付案中，款項金額最大的是行政院核定一般性補助款「採用國產可追溯生鮮食材經費等計畫5案」，經費3億7千多萬元。墊付通過後，能夠方便學校為學生爭取3章1Q每餐食材補助10至14元、維運偏鄉中央廚房、學校水電費和冷氣等費用。另外3案墊付案，則關係人事經費和軟硬體建設，同樣有著迫切性，所以才提送議會審議。

南市府表示，在市長的大力支持下，市府不斷提升對學童的照顧、完備各項校園建設。像推動學校午餐中央廚房，可以由大校協助供應鄰近小校，做到規模經濟又兼顧食安衛生，家長滿意度超過八成。在軟硬體建設方面，市府也持續投入校舍修繕整建工程、投入雙語教學資源、挹注建設數位教室，讓學生可以擁有多元且安全的學習環境