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嘉縣力推印加果產業獲國際金質獎 新研發果油黑咖啡

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣印加果油果實採人工剝殼，並外包給社區居民，創造居民副業收入。圖／讀者提供
嘉義縣印加果油果實採人工剝殼，並外包給社區居民，創造居民副業收入。圖／讀者提供

嘉義縣近年推種「印加果」有成，6年前成立印加果合作社，在理事主席許有諒研發輔導農民栽種帶領下，2022年獲國際評鑑金質獎，今年更結合阿里山高山咖啡，開發出印加果油黑咖啡，創造高經濟產值新農作。

許有諒表示，印加果富含豐富不飽和脂肪酸及維生素，且台灣氣候適合栽種，引進輔導農民栽種，以穩定價格向收購，將果實剝殼工序外包給社區居民，創造居民副業收入。

嘉義縣政府指出，印加果目前在嘉義縣各鄉鎮總種植面積約35公頃，一年果實總收成約50公噸，經過co2臨界萃取技術，去除水分雜質提高純度，50公噸熟果僅能精萃油品4.5噸。

印加果產自祕魯，屬熱帶作物，日照充足地區可使產果量穩定，嘉義緯度適中，陽光充足，種植2至3年即進入盛產期，一株作物可生產10至15年，全年皆會產果。

嘉義縣印加果合作社出產的印加果油，2022年參與國際性品質Monde Selection評鑑獲金質獎品質肯定；合作社的印加果油延伸產品有7項入選嘉義優鮮品牌；今年許有諒在費時9個月開發，推出油脂結合咖啡口感獨特的印加果油黑咖啡。

嘉義縣印加果在縣各鄉鎮總種植面積約35公頃，一年果實總收成約50公噸。圖／讀者提供
嘉義縣印加果在縣各鄉鎮總種植面積約35公頃，一年果實總收成約50公噸。圖／讀者提供
嘉義縣推種「印加果」有成，6年前成立印加果合作社，在理事主席許有諒研帶領下，2022年獲國際評鑑金質獎。圖／讀者提供
嘉義縣推種「印加果」有成，6年前成立印加果合作社，在理事主席許有諒研帶領下，2022年獲國際評鑑金質獎。圖／讀者提供

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