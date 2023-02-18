雲林精緻農業合作建造集貨冷鏈 採獨特的基督儀式動土

為推動有機農業產銷一條龍，雲林縣精緻農業生產合作社將以7千多萬元打造集貨場和冷鏈，可就地產銷降低成本，今天合作社舉辦一場別開生面的基督教動土儀式，合作社表示，該基地一旦完成將可帶動減碳循環農業的發展，處理千噸以上有機雜糧，為建構企業化有機農園跨出一大步，預計今年10月完工。

「耶和華量給我的地界，坐落在佳美之處，我的產業實在美好....」今天動土儀式，立委蘇治芬、農糧署組長黃欽應及眾多小農邀參加，不見焚香祭拜，由牧師吳津銘引領禱告，吹響羚羊號角、戰鼓輕響，唱詩班詠頌祝福，一場很特別的動土儀式，引來農民好奇觀看。

合作社理事主席謝萬來說，集貨場佔地3.5分緊鄰虎尾馬光有機雜糧栽培專區，經費7300萬元，其中農委會補助1700萬元，將建造260坪集貨包裝場及200坪冷藏庫，可就近處理約200公頃的黃豆及黑豆等有機雜糧，預定今年10月完工啟用，未來還將設立乾燥中心。

謝萬來說，合作社有77名理念相同會員，每個人都是「頭家」一起出錢出力，目前契作範圍以虎尾、土庫、元長為主，面積約200公頃年產約1千公噸雜糧，過去因沒冷鏈，一直以常溫出貨，在輾轉運送過程，增加成本也造成碳排，未來有機園區有了集貨場可建立「冷進冷出」、從生產端到消費端完整冷鏈的物流系統，達成循環農業目標，可省下約3成的成本，利潤再回饋給會員，利益共享，1次投資好處多多，希望吸引更多農友加入。