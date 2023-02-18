嘉市水情吃緊 市府籲市民節水措施從生活做起

由於南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，為因應未來春雨不至及梅雨晚到之可能性，經濟部研商決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈及台南地區調整為減量供水橙燈，逐步加大節水力道。嘉義市長黃敏惠透過臉書提供以擦車代替洗車、洗澡改採淋浴、洗手搓香皂時先關水等許多節水省錢妙方，呼籲民眾落實節水措施從生活做起。

嘉義市政府表示，2月初蘭潭、仁義潭的蓄水率即跌破4成5，市長黃敏惠立即責成市府團隊重視，超前部署各項節水作為。除蘭潭噴泉自2月3日起停止展演外，市區道路植栽原本即採用水資中心合格的回收放流水澆灌，洗街車也是使用回收放流水。

市府工務處表示，水資源回收中心開放提供回收水免費供民眾做為灑水、沖洗及澆灌等不接觸人體之用途，歡迎踴躍撥打服務專線（05）238-0616洽詢。