快訊

北韓才威脅「發動史無前例強硬措施」 今發射不明彈道飛彈

郭台銘表態回藍營選2024 蔡正元籲應對這3人致歉「鴨霸不好」

嘉市水情吃緊 市府籲市民節水措施從生活做起

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
水情吃緊，嘉義市蘭潭噴泉自2月3日即停止展演。記者李宗祐／攝影
水情吃緊，嘉義市蘭潭噴泉自2月3日即停止展演。記者李宗祐／攝影

由於南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，為因應未來春雨不至及梅雨晚到之可能性，經濟部研商決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈及台南地區調整為減量供水橙燈，逐步加大節水力道。嘉義市長黃敏惠透過臉書提供以擦車代替洗車、洗澡改採淋浴、洗手搓香皂時先關水等許多節水省錢妙方，呼籲民眾落實節水措施從生活做起。

嘉義市政府表示，2月初蘭潭、仁義潭的蓄水率即跌破4成5，市長黃敏惠立即責成市府團隊重視，超前部署各項節水作為。除蘭潭噴泉自2月3日起停止展演外，市區道路植栽原本即採用水資中心合格的回收放流水澆灌，洗街車也是使用回收放流水。

市府工務處表示，水資源回收中心開放提供回收水免費供民眾做為灑水、沖洗及澆灌等不接觸人體之用途，歡迎踴躍撥打服務專線（05）238-0616洽詢。

市府建設處表示，目前各公園及道路噴水池均採用循環水，將視水情停止噴水。

嘉義市長黃敏惠提供多項生活節水妙方給市民參考。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠提供多項生活節水妙方給市民參考。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

經典賽／中華隊練習賽嘉市開打 黃敏惠祝旗開得勝

嘉市長黃敏惠送「強棒出擊」 祝福中華隊經典賽旗開得勝

定向越野／江品宣和陳彥龍失誤 黃敏惠與楊晁青奪冠

嘉市警分局長交接 黃敏惠：營造有溫度戰鬥團隊

相關新聞

水情吃緊…台南3月起限縮非民生必需用水 游泳池、洗車業者叫苦

台南市因為水情逐漸吃緊，水情燈號3月1日起改為橙燈，台南市政府水利局表示，會配合中央規定每月1千度以上工業用水戶以節水1...

卡司超強！228台南搖滾春天演唱會開放索票 6千張秒殺

台南市府訂2月24日至27日在大台南會展中心舉辦「2023台南車展(Tainan Autoshow)」，展覽結束隔天晚間...

黃偉哲突檢學校營養午餐 承諾學童：沒有最好 只會更好

開學第一周，為了關心學童用餐品質，台南市長黃偉哲今天中午突擊檢察中西區協進國小營養午餐菜色，也與師生共進午餐，親身體驗學...

棺木排隊等火化惹怨 南市斥資2.8億重啟改建第一火化場

台南市約65%的往生大體在南區火化場火化，但第二火化場量能不足，在大日子時常發生棺木排隊等火化，家屬感慨亡者無尊嚴，民怨...

3月起橙燈台南將減量供水 黃偉哲：8月底前供水沒問題

水情吃緊，經濟部災害緊急應變小組今天宣布因南部降雨持續不佳，中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，決定3月1日起台南地區...

精進修護技術文物修復師學銲接 助文物再現風華

一般人以為的銲接技術多運用在建築及工業製造等領域上，不過銲接也能運用在藝術展品及文物維護上，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦