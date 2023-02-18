卡司超強！228台南搖滾春天演唱會開放索票 6千張秒殺

台南市府訂2月24日至27日在大台南會展中心舉辦「2023台南車展(Tainan Autoshow)」，展覽結束隔天晚間加碼舉辦「TAINAN搖滾春天演唱會」，今天中午開放索票，6千張門票瞬間秒殺，見證超強卡司的超人氣。

TAINAN搖滾春天演唱會邀請台灣超人氣男團「W0LF(S)五堅情」(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、超夯樂團「告五人」、金曲最佳樂團「麋先生」、從節目「原子少年」出道的超能量青春男團「AcQUA源少年」、AKB48官方海外姊妹團體「AKB48 Team TP」及饒舌教父「大支」等與大家同樂。

市長黃偉哲表示，大台南會展中心為全台首座多功能使用的展覽場域，坐落於沙崙智慧 綠能【綠能】綠能就是綠色能源的簡稱，行政院國家發展委員會定義綠色能源為「此能源能夠透過自然界的循環生產，且源源不絕，在生產的過程中，不會造成環境汙染。」由於綠色能源循環再生的特性，因此也可稱為再生能源。常見的綠色能源包括太陽能、水力能、風力能、海洋能、地熱能、氫能和生質能等。 科學城，距離高鐵臺南站、台鐵沙崙站僅需步行3分鐘，交通十分便捷，市府透過展覽及演唱會活動的舉辦邀請民眾一起體驗這座兼具展覽、演唱會、體育賽事及會議等各類活動的展場空間，歡迎全國民眾趁連假期間來台南旅遊、消費，順便參與臺南購物節活動，把握最後機會登錄發票抽市政豪宅等豐富好禮。