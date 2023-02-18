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黃偉哲突檢學校營養午餐 承諾學童：沒有最好 只會更好

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝中午前往中西區協進國小並與師生共進午餐。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝中午前往中西區協進國小並與師生共進午餐。圖／台南市教育局提供

開學第一周，為了關心學童用餐品質，台南市長黃偉哲今天中午突擊檢察中西區協進國小營養午餐菜色，也與師生共進午餐，親身體驗學校午餐品質，今天營養午餐菜單為「燕麥飯、麻油雞、鮪魚豆芽燒、紅綠油菜、玉米蛋花湯、豆漿」，兼具實惠美味又符合營養標準。

黃偉哲表示，今天所在的協進國小的中央廚房包含支援周邊學校，每天大約出餐2600份，今天的午餐菜色豐盛，但不是因為今天市長要來就特別加菜，因為協進國小原本就會事先公布下一周的菜單在網站上，讓家長、同學都看得見、吃的安心；黃偉哲說，台南市的學校營養午餐，菜單是透過營養師所設計，因此不僅菜肴色香味俱全，營養也均衡，更重要的是便宜又大碗。

黃偉哲今日視察營養午餐，不僅穿上圍裙親自幫同學打菜，也到教室裡與同學們一同品嘗午餐，詢問學生們是否喜歡營養午餐的菜色和口味，許多學生都表示，學校的營養午餐很美味，每一餐的飯菜都會吃光光；黃偉哲說希望同學們能多吃一點，台南市的營養午餐沒有最好，只會更好，市府未來也會投入更多資源，讓學生、老師都能吃得開心。

協進國小設置的中央廚房，除供應協進國小，另負責供應永福、公園國小，每日總供應人數達2600人，台南市各學校也相當重視午餐品質與衛生安全，更以午餐作為教學素材，推行「餐前5分鐘」營養教育，教導學生用餐禮儀、盛裝適當份量等，落實食安把關、營養教育及製備美味佳餚的重任。

協進國小營養師鄭佩筑說，藉由菜單設計體現學校對午餐理念的落實，包含「食當季、吃在地」、每周一蔬食日，並搭配食譜顏色來設計菜單，希望午餐不只是單純的吃一餐、填飽學生的肚子，更想讓學生感受好吃又健康、少加工品、少油炸、均衡的原型食物，翻轉孩子的飲食習慣，讓餐點都能成為大家每天最期待的一刻。

教育局表示，為了提供衛生安全、營養健康並兼顧品質的學校午餐，近年積極推動多項午餐政策，包括增設中央廚房、爭取溯源食材補助、提升營養師配置、建立營養師及廚師獎勵制度、補助運送費、提供食材檢驗試劑等，以精進午餐品質；另一方面，目前學校食材採購頻率平均為2至4周，可以配合時令選用當季優質食材，平抑物價波動造成的成本壓力，讓學校可在合理收費情形下，將午餐打造為銅板美食。

教育局長鄭新輝說，台南市自辦午餐比率達93%，六都第一，其中聯合供餐比率更達75%，展現「規模經濟」的效益，提升辦理午餐效能，同時，南市學校午餐優先採用3章1Q溯源食材的達成率100%，溯源食材覆蓋率也將近95%。透過學校營養師專業的菜單開立與配合時令的食材採購、控制管銷成本、爭取3章1Q食材補助，加上南部食材平價易取的優勢條件，讓南市午餐收費相較其他5都更為經濟實惠，是學校午餐製備團隊共同努力的成果。

台南市長黃偉哲（左二）視察協進國小營養午餐為學生打菜。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲（左二）視察協進國小營養午餐為學生打菜。圖／台南市教育局提供

營養午餐 黃偉哲

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