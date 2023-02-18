棺木排隊等火化惹怨 南市斥資2.8億重啟改建第一火化場

台南市約65%的往生大體在南區火化場火化，但第二火化場量能不足，在大日子時常發生棺木排隊等火化，家屬感慨亡者無尊嚴，民怨連連，南區第一火化場閒置10多年，市府決定斥資2.8億元進行改建今天動工，將停用的6具火化爐更新為新世代火化爐，且增設3套空汙設備，預計2025年完工，提供市民更好的治喪環境。

動土典禮由民政局長姜淋煌主持，議員林美燕、李啟維、周麗津、蔡筱薇、周嘉韋、林依婷及南區區長蕭琇華、在地里長等出席踴躍，姜淋煌表示，南區第一火化場在1988年興建有6具火化爐，因無空汙設備，在2011年停運至今，隨著高齡化社會 高齡化社會【高齡化社會】高齡化社會又稱人口高齡化或人口老化，是指因為出生率降低、預期壽命延長，導致年齡中位數增加，也就是人口分布向較高年齡傾斜的現象；國際上一般是將65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%及20%，分別稱為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會。我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會。 來臨火化需求逐年攀升，目前南區火化場量能已不敷使用。

在市長黃偉哲重視下，在110年編列2.8億元，啟動第一火化場拆除重建及更換新世代火化爐與空氣汙染防制設備，設計上採用大尺寸爐具，並使用較乾淨的天然氣，也爭取到內政部補助1億多元，預計2025年完工，未來能有足夠爐具調度，讓第二火化場的爐具可屆齡分批停爐整修。

台南市殯葬所長廖偉登說，台南市約65%的往生大體在南區火化場火化，縣市合併前一年火化7659具，到了去年已達到1萬1410具，增加將近5成，目前使用南區第二火化場雖有10個火化爐，但需輪替保養，1天最多火化大體約為40具，若遇到火化需求較高時或突然損壞時，就會不敷使用，尤其是大日子時就會發生棺木要排隊等火化，令家屬相當不滿。

台南市直轄葬儀商業同業公會理事長林文信說，現有火化量能不足，尤其是遇到大日子就客滿不夠用，還有遇到冬天及過年期間更嚴重，常常要等上半個月以上，喪家通常希望7至10天就火化，拖太久也會增加費用支持就會抱怨，期待第一火化場早日完工啟用。