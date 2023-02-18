精進修護技術文物修復師學銲接 助文物再現風華

一般人以為的銲接技術多運用在建築及工業製造等領域上，不過銲接也能運用在藝術展品及文物維護上，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「銲接實務班」在訓學員韓克瑄，曾先後在奇美博物館及荷蘭國家博物館擔任文物修復師，為了專攻金屬文物展品修復報名銲接職訓，希望在結訓後投入金屬文物修復師的工作領域。

韓克瑄大學就讀中文系，因研究文字學的緣故而接觸到青銅器，自此愛上金屬文物更立志成為文物修復師；韓克瑄先赴台南藝術大學古物所取得碩士學歷，畢業後進入奇美博物館擔任文物修復師，工作3年後，再赴荷蘭阿姆斯特丹大學文化資產修護研究所深造，取得文物修護碩士，畢業後她進入荷蘭國家博物館繼續擔任文物修復師。

在文物修復領域深耕8年，韓克瑄對未來的職涯也更加明確，為專攻金屬類的文物暨展品修復，她報名銲接實務班，希望未來運用所學，在修復處理的工作上，更能以專業判別文物的產出製程以及採用何種技法來修復。

「不只是來學技術，更是來學知識」韓克瑄舉例說明，在面對博物館的藏品，不僅需要處理技術層面，更需要廣博地了解每一種銲接技術的發展時間與脈絡等知識層面，才能對應並判斷藏品的製作時間歷程、銲道成型方式以及銲接缺陷改善；她感謝訓練師簡傳恩不僅讓她學會如何掌握銲接技巧，更幫助她了解每種銲接技術適用在哪些材質的藏品上；歷經600小時的訓練，她驕傲地秀出自己的手拇指練出肌肉的另類成果。