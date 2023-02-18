家扶助學金309萬元 510名學子受惠
嘉義家扶中心今天辦理助學希望工程助學金頒發典禮，此次助學希望工程計有113位大專生、103位高中生及294位國中小學生，共510名學子受益，共頒發309萬元助學金：家扶感謝社會熱心人士之大愛，在開學之際，幫助弱勢學子繳納學費開心上學。
嘉義家扶中心推動助學希望工程卅餘年，讓有心向學的學子不因經濟弱勢而影響接受教育的機會。典禮邀請嘉義市民政處長林家緯進行名人講座，林家緯分享「機會是留給準備好的人」，鼓勵家扶大專生打破框架提升自信，培養不怕挑戰與堅持的態度。
聽完講座後的大四畢業生梁詠朝有感而發表示，好好把握每一個機會，每個經歷都能成為成功路上不可缺少的養分。梁詠朝在年初錄取中國醫科技法律研究所，朝自己的目標逐步前進；出身單親家庭的他，幼時因受父母親離婚過程影響，總感焦慮及不安全感。感謝家扶中心社工的支持陪伴，讓他重建起勇敢與開朗的心態；深知母親從事臨時工扛起整個家的辛勞，除培養獨立的能力，更在學業認真進取，每學期皆能申請到家扶助學金，在求學之路無憂無慮的邁進，減輕母親不少負擔。
家扶中心主任沈明彥表示，助學希望工程匯集各界愛心，感謝全體助學人的支持響應，才能讓家扶學子們安心地繼續求學，典禮當日嘉義慈善佛院也贊助120份餐盒，讓參加典禮的大專生除了領取助學紅包外，也開心暖胃迎接下學期。教育是每位孩子應有的權利，更是經濟弱勢家庭脫離貧窮最好的方式，家扶助學希望工程，感謝社會大眾一起用愛相挺，盼每位經濟弱勢的學子們不因家庭困境受限，都能得以翻轉人生。
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