快訊

小心！美國星巴克這款瓶裝咖啡恐含玻璃 緊急召回2萬5000箱

30多歲男已打3劑 染疫住院10天呼吸衰竭不治

本土+1萬4795人！境外299例 55死中1例為境外移入

家扶助學金309萬元 510名學子受惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市民政處長林家緯於會中分享「機會是留給準備好的人」。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市民政處長林家緯於會中分享「機會是留給準備好的人」。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義家扶中心今天辦理助學希望工程助學金頒發典禮，此次助學希望工程計有113位大專生、103位高中生及294位國中小學生，共510名學子受益，共頒發309萬元助學金：家扶感謝社會熱心人士之大愛，在開學之際，幫助弱勢學子繳納學費開心上學。

嘉義家扶中心推動助學希望工程卅餘年，讓有心向學的學子不因經濟弱勢而影響接受教育的機會。典禮邀請嘉義市民政處長林家緯進行名人講座，林家緯分享「機會是留給準備好的人」，鼓勵家扶大專生打破框架提升自信，培養不怕挑戰與堅持的態度。

聽完講座後的大四畢業生梁詠朝有感而發表示，好好把握每一個機會，每個經歷都能成為成功路上不可缺少的養分。梁詠朝在年初錄取中國醫科技法律研究所，朝自己的目標逐步前進；出身單親家庭的他，幼時因受父母親離婚過程影響，總感焦慮及不安全感。感謝家扶中心社工的支持陪伴，讓他重建起勇敢與開朗的心態；深知母親從事臨時工扛起整個家的辛勞，除培養獨立的能力，更在學業認真進取，每學期皆能申請到家扶助學金，在求學之路無憂無慮的邁進，減輕母親不少負擔。

家扶中心主任沈明彥表示，助學希望工程匯集各界愛心，感謝全體助學人的支持響應，才能讓家扶學子們安心地繼續求學，典禮當日嘉義慈善佛院也贊助120份餐盒，讓參加典禮的大專生除了領取助學紅包外，也開心暖胃迎接下學期。教育是每位孩子應有的權利，更是經濟弱勢家庭脫離貧窮最好的方式，家扶助學希望工程，感謝社會大眾一起用愛相挺，盼每位經濟弱勢的學子們不因家庭困境受限，都能得以翻轉人生。

嘉義家扶中心共頒發309萬元助學金，幫助弱勢學子。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心共頒發309萬元助學金，幫助弱勢學子。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心辦理助學希望工程助學金頒發。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心辦理助學希望工程助學金頒發。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心舉辦助學希望工程助學金頒發。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心舉辦助學希望工程助學金頒發。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義 家扶中心

延伸閱讀

家扶助學紅包 花蓮近5成缺口義賣募愛心

北台南家扶頒助學金 助824名家扶學子安心上學

開啟愛的循環 大學高材生輔導國中新二代兄妹加強中文

雄中校友會「拔尖計畫」 贈書助家扶弱勢學生翻轉人生

相關新聞

南市議會決議 禁九崴電廠設置

因應南科用電需求，九崴電力選在緊鄰安南、安定等人口密集區設天然氣發電廠，引發居民抗議，目前仍在環評階段，議員昨在議會提案...

家扶助學金309萬元 510名學子受惠

嘉義家扶中心今天辦理助學希望工程助學金頒發典禮，此次助學希望工程計有113位大專生、103位高中生及294位國中小學生，...

嘉市防治荔枝椿象 化學藥劑後釋放2萬小蜂提升防治

荔枝椿象除了會造成荔枝及龍眼減產以外，還會噴發防禦性的臭液，造成皮膚灼傷或潰爛，嘉義市政府提醒民眾，在防治荔枝椿象或摘除...

台南關廟傳出鳳梨裂果嚴重 市議員辦捐發票送裂果鳳梨

民進黨台南市議員陳皇宇今天在關廟服務處舉辦「捐發票、吃鳳梨送愛心」公益活動。民眾只要拿一張發票就可以換一顆「裂果鳳梨」。...

台南辦環保小勇士節水抗旱活動 黃偉哲籲大眾配合抗旱

台南市政府今天在善化舉辦「環保防災小勇士臺南市盃PK賽暨臺南市節水抗旱宣導活動」，邀請孩童參加宣導競賽。市長黃偉哲表示，...

嘉義縣啟動鮮烤生蚵稽查納管14家 2家不符衛生規定責令改善

嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮近年自助鮮烤生蚵店家林立，衛生局接獲消費者投訴吃烤生蚵，腸胃不適拉肚子，為保障消費者飲食安全，啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦