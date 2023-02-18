台南辦環保小勇士節水抗旱活動 黃偉哲籲大眾配合抗旱

台南市政府今天在善化舉辦「環保防災小勇士臺南市盃PK賽暨臺南市節水抗旱宣導活動」，邀請孩童參加宣導競賽。市長黃偉哲表示，面臨水情吃緊，市府團隊啟動許多抗旱措施，包括重新啟用抗旱水井，目前台南的水庫容量比前年的百年大旱時，多3千多萬噸，還可應付一段時間，但是還需要節水，避免旱災提早到來。

黃偉哲跟小朋友互動同樂，希望寓教於樂讓小朋友從玩樂中學習到節水知識，意識到水資源的珍貴及重要性，使節水觀念能夠從小紮根於日常生活。

黃偉哲表示，非常高興與環保小勇士互動，也感謝相關單位的用心、學界師生及市府團隊等，透過年輕人最喜歡的電競遊戲來融入環保友善課程，讓學生藉由在競賽中學到珍貴的重要知識，進而內化成自己的生活習慣。