台南辦環保小勇士節水抗旱活動 黃偉哲籲大眾配合抗旱
台南市政府今天在善化舉辦「環保防災小勇士臺南市盃PK賽暨臺南市節水抗旱宣導活動」，邀請孩童參加宣導競賽。市長黃偉哲表示，面臨水情吃緊，市府團隊啟動許多抗旱措施，包括重新啟用抗旱水井，目前台南的水庫容量比前年的百年大旱時，多3千多萬噸，還可應付一段時間，但是還需要節水，避免旱災提早到來。
黃偉哲跟小朋友互動同樂，希望寓教於樂讓小朋友從玩樂中學習到節水知識，意識到水資源的珍貴及重要性，使節水觀念能夠從小紮根於日常生活。
黃偉哲表示，非常高興與環保小勇士互動，也感謝相關單位的用心、學界師生及市府團隊等，透過年輕人最喜歡的電競遊戲來融入環保友善課程，讓學生藉由在競賽中學到珍貴的重要知識，進而內化成自己的生活習慣。
黃偉哲指出，為了防患乾旱，市府提早啟動因應，透過充實水源疏濬白河水庫，可以多將近1千多萬噸庫容，將來雨季來的時候，就可以多裝1千萬噸的水，還有南化、曾文聯通管，可以避免每年南化水庫的水溢流，這樣就有多餘的水資源可以流至曾文水庫，農田也就不會面臨休耕狀況，因此，透過多元化方式來增加蓄水量達到節約用水的目標，也呼籲市民朋友共同撙節用水、防患未然，共同努力為節水盡一份心力。
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