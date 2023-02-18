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嘉義縣啟動鮮烤生蚵稽查納管14家 2家不符衛生規定責令改善
嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮近年自助鮮烤生蚵店家林立，衛生局接獲消費者投訴吃烤生蚵，腸胃不適拉肚子，為保障消費者飲食安全，啟動專案輔導稽查，列管查核14家生蚵鮮烤業者，其中有2家不符合食品良好衛生規範準則規定，已責令改善，呼籲用餐民眾生蚵要烤熟才能食用，避免腸胃症狀發生。
衛生局說，稽查東石13家、布袋1家烤鮮蚵業共14家，查核重點: 餐飲從業人員每年應主動健檢、作業中應戴口罩、穿著整潔衣帽或工作服、注意手部清潔、製餐過程應避免生熟食食品交叉污染、食材及器具容器有無離地存放等項目。
查核結果，有1家業者將盛裝帶蚵殼生蚵籃子置放地上，另1家有工作人員未做健檢，不符合食品良好衛生規範準則，責令改善完畢未處罰，衛生局呼籲餐飲業者做好自主管理，未符合規範違反食品安全衛生管理法，處6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局稽查時提供「烤鮮蚵5安心」圖卡，讓業者張貼店內明顯處。衛生局長趙紋華說，有民眾疑似吃烤蚵出現腸胃症狀，衛生局全面加強烤生蚵業者輔導與稽查，經查證，發現症狀多半來因生蚵未完全烤熟就吃下肚，導致身體不適。
提醒民眾烤鮮蚵5大安心步驟：食材要新鮮，應充分烤熟，手部要清潔，生蚵勿生食，生熟食分開盛裝，千萬勿追求口感而吃下未熟生蚵，造成腸胃不適。腸胃症狀常因諾羅病毒引起，呼籲食品業遵守食品良好衛生規範準則，應加強環境清潔消毒，海產應煮熟後再讓民眾食用，食品衛生疑慮可洽電食品藥物管理科，專線（05）3620613 。
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