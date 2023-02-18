注意！台南市這3區22日將停水23小時 影響近8千戶

水公司自112年2月22日上午9時起停水23小時，台南市安南、西港及安定區部分行政區受影響。停水區域為安南區部分里別及安定區新吉里，水壓降低區域為新吉工業區及安定區、西港區部分里，影響戶數共計7756戶(停水戶數6931戶、水壓降低戶數825戶)。

台水公司六區處表示，為配合台南市政府水利局六塊寮排水治理工程，辦理「安南區長和橋1000mm管線改遷」，以維持安南區一帶供水穩定，將自112年2月22日上午9時起至112年2月23日上午8時止，停水施工23小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

除停水區域外，其餘地區可正常供水;惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

本次停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：

【停水區域】：

1.台南市安南區州南里(北安路四段以西、台江大道以北)、州北里(北安路四段以西)、布袋里、長安里、公親里、佃東里、佃西里(公學路五段以北)、公塭里(公學路五段以北)、南興里(公學路五段以北)、學東里(安明路四段以東、公學路六段以北)。

2.台南市安定區新吉里 (國八高速公路以東)。

【水壓降低區域】：

1.台南市新吉工業區(安南區、安定區)。

2.台南市安定區中沙里(台19線以西) 、安定區新吉里 (國八高速公路以西)。

3.台南市西港區新復里(曾文溪以南)。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。