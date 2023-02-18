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借鏡美國 嘉縣營造天幕街道振興觀光 議會通過提案
嘉義縣太保市議員黃榮利，之前擔任2屆市長，為振興觀光，提案爭取前瞻補助，在麥當勞店前博愛路，打造借鏡美國拉斯維加斯的天幕街頭，被中央以公所非道路權責，財力難負擔維護為由否決，黃當選議員另起爐灶，上周議會提案營造天幕街道，獲大會通過，要求縣府爭取中央補助執行。
黃榮利說，博愛路屬嘉義縣道，由縣府爭取經費營造天幕街道，相信中央再無理由否決，由縣府規畫地方旅遊環境營造計畫天幕街道，振興觀光產業與地方經濟。縣府近年結合縣府周邊重大建設，包含故宮南院、長庚科大嘉義分校、蔗埕文化園區、微型文創園區、馬稠後園區、嘉科園區、最快與最慢鐵道的完美結合以及戀人公園等，將為擴大縣治特區帶來改變。
黃榮利表示，為提升此區活動量能，建議規畫ＬＥＤ天幕秀為主的街道，加入藝術元素，營造更多元的展演空間，與獨具亞洲特色的文化景觀地標。
以美國天幕街道效益，預期每年可吸引數十萬遊客，藉由全台首座天幕造形遊憩景點，打造全新視覺景觀質量，創造嘉義新亮點，改善故宮園區周邊夜間遊憩品質，拉長旅客駐留時間，提昇消費金額與旅館住宿率。營造天幕街道是否可行？由縣府文化觀光局等相關單位評估處理。
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