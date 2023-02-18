進度最快！台南捷運第一期藍線「捷運開發區」聽取民意

台南市政府交通局昨（17）晚在東區德光里活動中心舉辦第一期藍線都市計畫公開展覽前第一場座談會，會中與沿線土地所有權人及關心捷運建設市民溝通討論捷運建設所需用地規畫內容，後續將參酌與會代表的意見進行檢討修正，期能盡速完成捷運建設以符合市民朋友的期望。

參與第一場次東區及仁德區座談會土地所有權人主要多關心用地取得方式及捷開區所帶來的效益等議題，交通局及規畫團隊現場初步回應，捷運車站出入口等必要設施會優先使用公有地或公共設施用地設置，若無公有地或公共設施用地再考量周邊未開發或低密度開發且容易整合的私有地，以「捷運開發區」模式尋求共同合作的機會。

「捷運開發區」是以大眾運輸導向發展理念(TOD)，將各場站周邊具開發潛力的土地提高土地開發效益，並兼具公益性，藉由捷開區規畫導入將可開創政府、民眾、投資者及地主多贏的目標。

座談會主持人交通局副局長熊萬銀表示，第一期藍線為本市進度最快捷運路線，路線分文化中心線及仁德線，其中文化中心線自台鐵大橋站沿永康中華路、東區中華東路至文化中心（B1-B7-B9），仁德線則在中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站(B1-B7-B11)，全線長度約8.39公里，沿線設置11座車站及1座仁德機廠。

目前綜合規畫及 環境影響評估【環境影響評估】指開發行為或政府政策可能對環境造成影響時，針對生活環境、自然環境、社會環境，以及經濟、文化、生態等不同層面可能受衝擊的程度與範圍，事前進行科學、客觀、綜合性的調查、預測、分析與評定，向環保署提出環境管理計畫、公開說明，並接受環評委員審查。 均已報交通部審議，交通局針對捷運建設所需車站、出入口、軌道墩柱等必要設施用地，已完成都市計畫變更草案初步構想，為傾聽地方民意，召開本次公展前座談會，向土地所有權人及市民朋友說明，以利捷運建設推動順遂。