春雨還不來嘉義水情吃緊 蘭潭巫家百年古井浮現、仁義潭見沙洲

明天是農曆節氣雨水，農曆過年後，嘉義還不見春雨，農委會公告一期作節水措施，補助灌溉區農民休耕，部分非灌區農民抽取水井水下田耕作，供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，水位直直落，番路鄉仁義潭出現沙洲；嘉市蘭潭水庫淹沒區的百年巫家古井浮現。

水公司第五區管理處說，仁義潭、蘭潭水庫蓄水量已降至1268萬噸、蓄水率37 %，相較於去年同期減少11 %；水利署已將嘉義區水情燈號調整為水情提醒的綠燈。日前因應嘉南大圳維修，仁義潭、蘭潭調配供水支援，水庫增加出水量近150萬噸，雖然目前水情推估至5月底仍供水無虞，但2座水庫蓄水率37 %已偏低。

第五區處處長蕭淑貞說，已提前啟動各項節水調度措施，包括雲林支援嘉義每日10萬噸水量、提高台南嘉南大圳取水量至每日12萬噸，減少仁義潭、蘭潭水庫取水量至每日8.5萬噸；積極埋設管線抽取新水源及開鑿抗旱備援水井，以增加供水量因應。

蘭潭水位下降，水面下巫家百年水井重見天日，巫家祖先是大陸潮州府饒平縣客家人，早期定居蘭潭小公園下方淹沒區，日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家主要房舍都沉入水底，水井在枯水時才會浮現；仁義潭水庫部分沙洲浮現，壩堤出現長長水漬。