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台南YouBike2.0 23日啟用

聯合報／ 記者鄭維真／台南報導
台南YouBike 2.0系統提前於本月23日啟用77站點，包括原本T-Bike站點或鄰近替代站點、新設站點等，3月1日後將再陸續開放8處站點。圖／台南市交通局提供
台南YouBike 2.0系統提前於本月23日啟用77站點，包括原本T-Bike站點或鄰近替代站點、新設站點等，3月1日後將再陸續開放8處站點。圖／台南市交通局提供

台南市YouBike 2.0系統因建置進度超前，提前於本月23日啟用77站點，市府宣布前30分鐘免費優惠到今年底，持市民卡還可享續租半價優惠，市民及遊客228連假可嘗鮮體驗。有市民建議站點要擴充，尤其舊城區更應加快拓點速度，交通局表示，3月1日後再陸續開放8站點，預計明年底完成500站點，提供更完善的路網服務。

王姓市民說，他先前在高雄上班，因YouBike站點多，租公共自行車再轉乘捷運很方便，回到台南發現站點太少，租、還都很不便，友人來市區逛古蹟、拜廟，短程都寧可步行，希望站點要擴充，並應加速拓點速度。

交通局長王銘德說，為讓市民及遊客體驗全新的公共自行車服務，商請業者將建置完成的77處YouBike 2.0租賃站提前於23日上線服務，這些站點是依原T-Bike站點所在地點的空間特性，以原地更新、於原站點鄰近地點設置替代站及串聯路網增設新站等方式，提供不中斷的服務。

為鼓勵民眾使用公共自行車作為短程接駁的交通工具，市府推出YouBike 2.0優惠方案，從本月23日至12月31日，前30分鐘免費，市民卡續租全面半價。YouBike 2.0計費方式為前4小時每30分鐘10元，第4至8小時每30分鐘20元，超過8小時每30分鐘40元。

交通局指出，還有8處施工中及進行系統測試的站點，預計3月1日後陸續上線，並會持續辦理新站選址作業，逐步擴大公共自行車服務區域，增加設站密度，預計11月底完成300站、明年底前完成500站，提供更便利的公共自行車服務。

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台南市公共自行車

自行車 YouBike YouBike 2.0

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