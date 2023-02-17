嘉縣與土耳其航空大學產學合作 培訓無人機人才

嘉義縣長翁章梁14日率團至土耳其首都安卡拉參訪，亞創中心與土耳其安卡拉航空科技大學簽署合作備忘錄，盼雙方聯合發展無人機產品，並擴大人才交流培訓。

嘉義縣府今天發布新聞稿指出，縣府團隊14日抵達土耳其首都安卡拉參訪先進產業園區，首站拜會土耳其安卡拉航空科技大學，並由亞洲無人機AI創新應用研發中心與校方簽署合作備忘錄，協議內容包含兩國聯合發展無人機產品、產品能在雙邊基地進行測試與飛安認證，並擴大人才交流培訓。

嘉義縣政府經濟發展處指出，土耳其安卡拉航空科技大學在國防及生物科技、機械及資工表現相當優異，盼透過簽署國際合作備忘錄，讓無人機人才培養、學術與技術有更多交流。

翁章梁在臉書（Facebook）貼文表示，土耳其安卡拉航空科技大學是航太專業大學，訓練各種航空人才，帶動社會對航空領域的興趣，雙方簽署合作備忘錄後，參觀了校內的停機棚，現場全套機場設施，讓學生有實地操練機會，後續能投入到航空及太空科技產業。

縣府指出，位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），已於去年由總統蔡英文揭牌啟用；翁章梁這次率領部分亞創中心成員參訪，不僅增加技術與學術交流，也結合台灣的產業供應鏈與土耳其的技術奧援，完善建構產業生態鏈。