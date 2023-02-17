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水情緊張 台水五區呼籲嘉義地區民眾節約用水

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
水情緊張，台水公司第五區處呼籲民眾節約用水，圖為蘭潭水庫現況。記者李宗祐／攝影
水情緊張，台水公司第五區處呼籲民眾節約用水，圖為蘭潭水庫現況。記者李宗祐／攝影

嘉義地區主要供水水源的仁義潭、蘭潭水庫蓄水量已降至1千268萬噸、蓄水率37 %，相較於去年同期減少11 %；經濟部水利署於去年12月2日已宣布將嘉義地區水情燈號調整為水情提醒的綠燈。台水公司第五區處長蕭淑貞呼籲民眾，共體時艱節水抗旱。

台水公司第五區處表示，日前因應嘉南大圳維修，由仁義潭、蘭潭水庫調配供水支援，水庫增加出水量近150萬噸，雖然目前水情推估至五月底仍供水無虞，但該二水庫蓄水率37 %，實已偏低。

處長蕭淑貞表示，該處已提前啟動各項節水調度措施，包括雲林支援嘉義地區每日10萬噸水量、提高台南嘉南大圳取水量至每日12萬噸，減少仁義潭、蘭潭水庫取水量至每日8.5萬噸；並且積極埋設管線抽取新水源及開鑿抗旱備援水井，以增加供水量因應。

蕭淑貞表示，面對氣候異常，降雨偏少，籲請嘉義地區民眾，大家一起共體時艱節水抗旱，養成節水好習慣，珍惜每一滴珍貴水資，讓水庫水能拉長使用時間，大家為穩定供水盡一份心力。

節約用水需要民眾和產業一起努力，民眾部分，請大家養成良好的節水習慣，如洗菜（洗米）水用來澆花作二次使用、洗手搓肥皂時關水、淋浴前將冷水儲存供沖廁、盆浴改為淋浴及馬桶改用省水二段式等；產業部分，包含建設雨水儲留系統、再生水設備及用水的效率管理等，如此，藉由「每個人、每單位」竭盡可能的省下每一滴水資源，都將使嘉義地區的供水風險降至最低。

水庫 嘉義 蘭潭

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