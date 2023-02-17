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台南十三佃慶興宮恢復辦學 重現百年學堂文化

中央社／ 台南17日電

台南市安南區十三佃慶興宮早年是地方學堂，倡議大廟興學的台南社區大學台江分校今天宣布，慶興宮時隔逾一甲子後恢復辦學，開辦地方創生教育課程，以學習力量營造社區家園。

台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道生成台江十六寮，耆老傳唱「安身立命起草寮，地號出名十六寮」古謠，其中十三佃和總頭寮位於台江十六寮中心點，也是台江先民拓墾古地及歷史現場。

十三佃大廟慶興宮早年是在地子弟讀書識字的村廟學堂，村民稱為「學仔」，安順國小百年前也設在十三佃與總頭寮交界處，見證台江教育史。

台江今年建庄200年，社大台江分校倡議大廟興學，推展一村一廟一學堂，營造台江學習城，培育公民社群，今天宣布在十三佃慶興宮恢復辦學，開辦地方創生教育課程，重現百年學堂文化。

回憶慶興宮早年學堂，十三佃耆老鄭新讚說，當時村民稱為「學仔」，專司漢學教育，他小時候曾站在學堂窗外偷看大哥在「學仔」讀書，自己上小學後，也會沿著廟前十三佃古道，行經十三佃百年老黃槿樹，從水閘頭經海尾、十字路到海東國小，十三佃古道可說是當地上學之路。

對於慶興宮重新辦學，鄭新讚高興地說，有助於十三佃推動社區教育，他將在開學日買些甜點給師生享用，鼓勵村民到大廟上課，以學習力量營造十三佃家園。

社大台江分校發布新聞稿指出，社大推動台江大廟興學運動，2016年營造十三佃鄭家古茨社區博物館，成為台江高國中小學及幼稚園的本土教育戶外教室，去年籌備台江建庄200年，更展開十三佃、總頭寮的拓墾文化路徑試走，今年在慶興宮開辦大廟興學課程，以公民參與慶祝恢復十三佃慶興宮學堂歷史文化。

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