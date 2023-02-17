南山公墓首波50門墓葬提報文化資產 10門進入審議程序

位在台南市南區的南山公墓從2019年10月31日持續列冊文化景觀，針對民眾提報的個案墓葬，文資處也陸續啟動審查程序，經台南市古蹟歷史建築建紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會決議，有10門提報墓葬進入文資審議程序。

重現府城水文促進會除了提報南山公墓全區為文化景觀之外，針對範圍內的個案墓葬陸續提報文化資產，從2019年至去年，已累積提報墓葬100門。文資處為此籌組專案小組，針對前50門提報個案分梯現勘，再召開列冊追蹤審查會議，決定將其中10門墓葬列冊追蹤。

文資處表示，此次列冊追蹤的10門墓葬依法提送審議會，審議是否持續列冊或進入審議程序，經文資審議委員投票表決同意「進入審議程序」，包括「晉水黃清誥授奉直大夫陳震曜墓」、「浯陽顯考陳公延祿墓」、「潘家歷代祖墳」、「白醮王家歷代祖墳」、「一峰亭林朝英墓」、「南安侯雨利墓」、「兩廣義塚」、「鋪錦黃南鳴欣公墓」、「錦山吳門黃孺人佳塋」、「海澄普門傳燈省盧公震亨佳塋」。

文資處指出，針對另50門提報個案，現已完成38門墓葬現勘，待現勘完成後，另召開列冊追蹤審查會議。

因應南山公墓持續列冊文化景觀，文資處考量民眾有依風水習俗自行遷葬的需求，經文資處提送文資審議會討論並作成決議，同意民眾自行遷葬。不過，文資處強調，民眾若向台南市殯葬管理所提出遷葬需求，殯管所仍應先通知文資處，確認墓葬標的是否具文資潛力，經評估確認後才可進行，此外，進行遷葬時，不得破壞原有地貌與地景。