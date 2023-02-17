推動退休不退場 6月底前回聘退休員工企業補助最高50萬

勞動力發展署雲嘉南分署推動「退休不退場」，補助回聘退休員工企業、最高50萬。每僱用一人每年最高補助10萬元，每一雇主每年最高補助50萬元，計畫申請至6月30日止，詳情洽分署各就業中心，或撥06-6985945轉1141至1143洽詢。

台南市下營區鋒泰五金第三代負責人鄭翊宏表示，許多老員工從阿公那一代就進公司，現在也到了退休的年紀，公司內部正面臨人力與技術斷層考驗，現有的製程如切割、磨鐵、品檢等也都需要人力操作，而這些都要不斷的實際操作及經驗累積才能掌握訣竅，有老師傅一對一教導，可避免錯誤，不僅提升職場安全，也提升產能及公司整體競爭力。

66歲勞工周焜宗有近50年的機械維修及現場工作經驗，身經百戰笑稱「全廠的機台我都會，只要身體健康允許，希望可以一直做下去！」鄭翊宏也說，周焜宗除了幫忙培訓新進員工，還會幫忙過濾，如果有顧客需要客製化顏色、原料或配方，只要一提，也能馬上提供過去的實務經驗，連機械設計、調校都難不倒，讓公司整體營運順利；而剛入職1年的菜鳥員工林丕軒也大讚前輩「不藏私」，是重要的人生導師。