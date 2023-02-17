活化鹿寮水庫 蔡易餘提擴大清淤、林緗亭盼成水訓基地

為因應未來水上南靖工業區的用水，立委蔡易餘昨天下午與水上鄉長林緗亭邀集相關單位前往台南白河區鹿寮水庫會勘，並請經濟部水利署擴大枯旱期加強清淤，增蓄水空間，以利未來工業區用水使用，林緗亭也盼成嘉南地區水域訓練基地。

蔡易餘表示，未來水上南靖工業區的用水量勢必量大，鹿寮水庫將是關鍵供應工業區水源水庫，未來他會請水利署在枯旱期加強清淤，使水庫回復更多的蓄水量空間。

有被遺忘的水庫之稱的鹿寮水庫，是台糖公司南靖糖廠的蓄水庫，目前主要供應嘉縣南靖糖廠工業用水及嘉南水利會灌溉用水，有效蓄水量達128萬立方公尺，為鄰近嘉義水上與台南白河許多人的童年回憶，地方民眾盼能部分開放。

1991年內政部與國防部聯合公告，將軍山靶場中心1.25公里半徑範圍內為禁限建區域，鹿寮水庫幾乎全區納入管制區，1993年起禁止開放參觀，但其風景優美擁有「台灣亞馬遜祕境」美稱，仍不少遊客冒險闖入。

台糖公司表示，鹿寮水庫蓄水達128萬立方公尺，主供應嘉南農田灌溉用水，園區為國防部將軍山靶場管制區，是進行實彈射擊範圍內，為民眾安全考量，目前都不對外開放，也提醒遊客勿隨意闖入。