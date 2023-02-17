快訊

遭爆「淫亂的酒店內閣」喝花酒 政院發言人陳宗彥上火線回應

美俄亥俄州載有毒物質火車出軌 居民受訪稱宛若「車諾比」

爆陳宗彥「喝花酒」還涉不法 她問：案子為什麼不見了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

活化鹿寮水庫 蔡易餘提擴大清淤、林緗亭盼成水訓基地

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
活化鹿寮水庫，立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、南市議員王宣貿等人，昨天下午前往會勘，請經濟部水利署擴大清淤，增蓄水空間。圖／立委蔡易餘辦公室提供
活化鹿寮水庫，立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、南市議員王宣貿等人，昨天下午前往會勘，請經濟部水利署擴大清淤，增蓄水空間。圖／立委蔡易餘辦公室提供

為因應未來水上南靖工業區的用水，立委蔡易餘昨天下午與水上鄉長林緗亭邀集相關單位前往台南白河區鹿寮水庫會勘，並請經濟部水利署擴大枯旱期加強清淤，增蓄水空間，以利未來工業區用水使用，林緗亭也盼成嘉南地區水域訓練基地。

蔡易餘表示，未來水上南靖工業區的用水量勢必量大，鹿寮水庫將是關鍵供應工業區水源水庫，未來他會請水利署在枯旱期加強清淤，使水庫回復更多的蓄水量空間。

有被遺忘的水庫之稱的鹿寮水庫，是台糖公司南靖糖廠的蓄水庫，目前主要供應嘉縣南靖糖廠工業用水及嘉南水利會灌溉用水，有效蓄水量達128萬立方公尺，為鄰近嘉義水上與台南白河許多人的童年回憶，地方民眾盼能部分開放。

1991年內政部與國防部聯合公告，將軍山靶場中心1.25公里半徑範圍內為禁限建區域，鹿寮水庫幾乎全區納入管制區，1993年起禁止開放參觀，但其風景優美擁有「台灣亞馬遜祕境」美稱，仍不少遊客冒險闖入。

台糖公司表示，鹿寮水庫蓄水達128萬立方公尺，主供應嘉南農田灌溉用水，園區為國防部將軍山靶場管制區，是進行實彈射擊範圍內，為民眾安全考量，目前都不對外開放，也提醒遊客勿隨意闖入。

水上鄉長林緗亭表示，目前先透過清淤鞏固鹿寮水庫蓄水量，待南靖工業區完成達緊急供水效用，讓水庫再次發揮作用，另也盼錯開國軍訓練時間，讓消防、搜救隊或救生協會做水域訓練基地，不僅提升水訓經驗，也不會有民生用水的疑慮。

因應未來水上南靖工業區用水，立委蔡易餘昨下午前往台南白河區鹿寮水庫會勘，請經濟部水利署擴大清淤，增蓄水空間。圖／立委蔡易餘辦公室提供
因應未來水上南靖工業區用水，立委蔡易餘昨下午前往台南白河區鹿寮水庫會勘，請經濟部水利署擴大清淤，增蓄水空間。圖／立委蔡易餘辦公室提供
活化鹿寮水庫，立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、南市議員王宣貿等人，昨天下午前往會勘，請經濟部水利署擴大清淤，增蓄水空間。圖／立委蔡易餘辦公室提供
活化鹿寮水庫，立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、南市議員王宣貿等人，昨天下午前往會勘，請經濟部水利署擴大清淤，增蓄水空間。圖／立委蔡易餘辦公室提供
活化鹿寮水庫，立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、南市議員王宣貿等人，昨天下午前往會勘，請經濟部水利署擴大清淤，增蓄水空間。圖／立委蔡易餘辦公室提供
活化鹿寮水庫，立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、南市議員王宣貿等人，昨天下午前往會勘，請經濟部水利署擴大清淤，增蓄水空間。圖／立委蔡易餘辦公室提供

水庫 林緗亭 國防部

延伸閱讀

考試院通過嘉縣消防局組織修編新增1個大隊 救護能量大幅提升

蔡易餘拚連任 延攬「國嘉隊」這2位議員、市長敗選人當幹部

嘉縣文化觀光局長新官上任 蔡易餘出考題：開發白水湖休息站

政府千億強化經濟韌性 蔡易餘拋補助馬力水車汰舊換新

相關新聞

南山公墓首波50門墓葬提報文化資產 10門進入審議程序

位在台南市南區的南山公墓從2019年10月31日持續列冊文化景觀，針對民眾提報的個案墓葬，文資處也陸續啟動審查程序，經台...

推動退休不退場 6月底前回聘退休員工企業補助最高50萬

勞動力發展署雲嘉南分署推動「退休不退場」，補助回聘退休員工企業、最高50萬。每僱用一人每年最高補助10萬元，每一雇主每年...

活化鹿寮水庫 蔡易餘提擴大清淤、林緗亭盼成水訓基地

為因應未來水上南靖工業區的用水，立委蔡易餘昨天下午與水上鄉長林緗亭邀集相關單位前往台南白河區鹿寮水庫會勘，並請經濟部水利...

台土無人機交流 翁章梁率團與土耳其航空科大簽署合作

疫情解封，嘉義縣長翁章梁上周率縣府主管及亞創廠協會理事長羅正方等人，組團搭機飛往歐洲參訪12天，14日抵達土耳其首都安卡...

十三佃大廟興學開鑼 老中青合力重現百年學堂文化

今年適逢台江建庄200年，社大台江分校倡議大廟興學，推展一村一廟一學堂，在十三佃慶興宮支持下，繼營造十三佃社區博物館之後...

嘉市長黃敏惠送「強棒出擊」 祝福中華隊經典賽旗開得勝

2023世界棒球經典賽開打在即，中華職棒大聯盟特別安排中華隊2月17日及2月21日移師嘉義市立棒球場舉辦賽前練習賽，分別...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦