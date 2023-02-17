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九崴電廠引地方擔憂 台南府會不同意設置

中央社／ 台南17日電

九崴天然氣發電廠計畫在台南市安定區和安南區間設置，引起地方擔憂，台南市議會今天決議不同意現址設置，台南市長黃偉哲也說：「市民不支持，我就不支持」。

九崴天然氣發電廠設置爭議，今天在台南市議會臨時會持續延燒，面對市議員質詢，黃偉哲直言「地方有意見，就不發照」、「市長和市民站在一起，市民反對，我就反對」。

列席臨時會市議員對九崴天然氣發電廠設置全持反對意見，台南市議會議長邱莉莉決議不同意現址設置，未來若覓新址，必須事先告知市議會及舉辦公聽會。

台南市政府人員告訴中央社記者，九崴天然氣發電廠設置計畫已由台電簽訂合作意向書，但尚未進行環評，最終得由經濟部核定，市府負責審查發照。

台南市副市長葉澤山1月19日曾在台南市永華市政中心召開記者會指出，九崴天然氣發電廠設置計畫，市府和當地居民站在同一陣線，不希望民眾誤解市府立場。

台史博社區居民自救會表示，天然氣發電廠預定地附近5公里內有12萬居民，鄰近還有1座醫院、5間中小學、1間特教學校、台灣歷史博物館及亞太棒球村等重大建設，屬人口密集成長區，業者應重視居民生命財產安全，遠離住宅區域。

黃偉哲 議員

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