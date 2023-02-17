台土無人機交流 翁章梁率團與土耳其航空科大簽署合作

疫情解封，嘉義縣長翁章梁上周率縣府主管及亞創廠協會理事長羅正方等人，組團搭機飛往歐洲參訪12天，14日抵達土耳其首都安卡拉參訪土耳其安卡拉航空科技大學，並由亞洲無人機AI創新應用研發中心與該校簽署合作備忘錄，擴大兩國無人機人才交流培訓。

亞洲無人機AI創新應用研發中心與安卡拉航空科技大學合作備忘錄協議內容包含台、土兩國在無人機產品上的聯合發展、雙方產品能在雙邊的基地進行測試與飛安認證，擴大兩國此人才的交流培訓。

經濟發展處指出，該校在國防科技、生物科技、機械及資工表現相當優異，盼透簽署國際合作備忘錄，讓兩國在拓展無人機新創的人才培養、學術與技術達到更多交流，並加深無人機技術聯合發展，打造具信賴的供應鏈。

參訪團前往土耳其航空航天FLY BVLOS園區，瞭解整體園區規畫設計、管理維運、人材訓練、製造測試、救災及商轉等功能運用，並成功爭取FLY BVLOS公司進駐亞創中心3樓「台土無人機合作研究中心」

縣府團隊表示，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭讓全世界看到無人機重要性，台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，在國機國造、潛艦國造狀況下，無人機更是發展重點，農業結合高科技會是嘉義未來發展的重心。

嘉義縣亞創中心於去年8月13日經蔡英文總統揭牌，宣告為全國最完整、優質的無人機產業聚落，翁章梁率無人機國家隊成員參訪，將結合台灣的產業供應鏈與土耳其的技術奧援，完善建構產業生態系。