聽新聞
test
0:00 / 0:00
十三佃大廟興學開鑼 老中青合力重現百年學堂文化
今年適逢台江建庄200年，社大台江分校倡議大廟興學，推展一村一廟一學堂，在十三佃慶興宮支持下，繼營造十三佃社區博物館之後，新學期將開辦吉他烏克麗麗課程，老中青合力重現百年學堂文化。
社大台江分校表示，台南安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，生成台江十六寮，耆老傳唱「安身立命起草寮，地號出名十六寮」古謠，其中十三佃與總頭寮位在台江十六寮中心點，也是台江先民拓墾古地、歷史現場。大廟慶興宮自古以來即是在地子弟讀書識字的村廟學堂，村民稱為「學仔」，100年前安順國小也設在十三佃與總頭寮交界的本原路口，見證台江教育史。
2016年在十三佃居民、大廟慶興宮、耆老鄭新讚協助下，營造十三佃鄭家古茨社區博物館，成為台江高國中小學及幼稚園的本土教育最佳戶外教室。今年開辦十三佃大廟興學課程，邀請王怡芸開辦「廟口吉他烏克麗麗」村廟樂團課程，恢復慶興宮村廟學堂的歷史文化。
十三佃耆老鄭新讚說，小時候他會到慶興宮村廟學堂，站在窗外，偷看大哥在「學仔」上課讀書情形，自己上小學之後，也會沿著廟前的十三佃古道，從水閘頭、經海尾、十字路走到海東國小讀書，這條十三佃古道是在地子弟的上學之路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言