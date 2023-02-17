十三佃大廟興學開鑼 老中青合力重現百年學堂文化

今年適逢台江建庄200年，社大台江分校倡議大廟興學，推展一村一廟一學堂，在十三佃慶興宮支持下，繼營造十三佃社區博物館之後，新學期將開辦吉他烏克麗麗課程，老中青合力重現百年學堂文化。

社大台江分校表示，台南安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，生成台江十六寮，耆老傳唱「安身立命起草寮，地號出名十六寮」古謠，其中十三佃與總頭寮位在台江十六寮中心點，也是台江先民拓墾古地、歷史現場。大廟慶興宮自古以來即是在地子弟讀書識字的村廟學堂，村民稱為「學仔」，100年前安順國小也設在十三佃與總頭寮交界的本原路口，見證台江教育史。

2016年在十三佃居民、大廟慶興宮、耆老鄭新讚協助下，營造十三佃鄭家古茨社區博物館，成為台江高國中小學及幼稚園的本土教育最佳戶外教室。今年開辦十三佃大廟興學課程，邀請王怡芸開辦「廟口吉他烏克麗麗」村廟樂團課程，恢復慶興宮村廟學堂的歷史文化。

十三佃耆老鄭新讚說，小時候他會到慶興宮村廟學堂，站在窗外，偷看大哥在「學仔」上課讀書情形，自己上小學之後，也會沿著廟前的十三佃古道，從水閘頭、經海尾、十字路走到海東國小讀書，這條十三佃古道是在地子弟的上學之路。