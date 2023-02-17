嘉市長黃敏惠送「強棒出擊」 祝福中華隊經典賽旗開得勝

2023世界棒球經典賽開打在即，中華職棒大聯盟特別安排中華隊2月17日及2月21日移師嘉義市立棒球場舉辦賽前練習賽，分別對上總教練洪一中領軍的台鋼雄鷹及中華隊總教練林岳平所屬的統一7-ELEVEn獅。嘉義市長黃敏惠贈送象徵「強棒出擊」的木雕，並由中華隊長王威晨代表接受，祝福中華隊旗開得勝、打出佳績。

黃敏惠表示，棒球是台灣的國球，嘉義市是棒球的原鄉，嘉義市代表的KANO象徵永不放棄的精神。中華隊今年由總教練林岳平領軍，有最堅強的教練團，中華隊30人包含職棒球員及旅外球星是最強的陣容，經典賽的練習賽在嘉義市開打，嘉義市以最好的場地提供球員集訓、練習的空間，祝福中華隊從嘉義市出發，一路打出好成績，預祝預賽成功晉級，「進軍日本東京巨蛋，決戰美國邁阿密！」。

教育處長林立生表示，2021年嘉義市KANO棒球場獲體育署補助1.2億元經費整修，包括看台、內裝及大型 LED【LED】LED（Light Emitting Diode）是由半導體材料所製成的發光元件。由於不同的材料會發出不同的波長，形成不同顏色的光源，因此可區分為可見光LED及不可見光LED。在可見光LED中，傳統亮度LED主要用在消費性產品或室內顯示應用；高亮度LED則以戶外看板、交通號誌、汽車、電視和手機的背光源等應用較為廣泛。至於不可見光LED，即紅外光LED，則多應用在電器產品遙控器、自動門、高速公路電子收費等。 看板等各項軟硬體改善，今年更編列250萬進行草地維護整備，積極爭取各項職棒比賽及高規格賽事移師嘉義市，也吸引更多球迷進球場為喜愛的球隊加油。